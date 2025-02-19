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Франция пока не намерена отправлять сухопутные войска в Украину — Макрон

09:40, 19 февраля 2025
Париж рассматривает возможность отправки военных экспертов или ограниченного контингента, чтобы продемонстрировать солидарность.
Франция пока не намерена отправлять сухопутные войска в Украину — Макрон
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Франция пока не готовится отправлять свои сухопутные войска в Украину. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Le Figaro.

Однако, по его словам, Париж рассматривает возможность отправки военных экспертов или ограниченного контингента, чтобы продемонстрировать солидарность.

«Среди решений для предоставления гарантий безопасности Украине возможно отправление экспертов или даже войск в ограниченном количестве, за пределы любой зоны конфликта, чтобы поддержать украинцев и продемонстрировать солидарность», – указал Макрон.

Он также заявил, что Франция поддерживает перевооружение Вооруженных Сил Украины, что должно стать частью долгосрочной безопасности.

Среди других мер он назвал возможность присоединения Украины к НАТО, отметив, что этот вопрос активно обсуждается с Великобританией.

Макрон также упомянул о возможности «в рамках переговоров принять решение о проведении под мандатом ООН миротворческой операции, которая проходила бы вдоль линии фронта».

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военные армия Украина война Франция Эмманюэль Макрон

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