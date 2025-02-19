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БП ВС определила условия возмещения вреда, причиненного протоколом патрульного, если дело закрыто из-за отсутствия правонарушения

09:23, 19 февраля 2025
Большая Палата определила условия возмещения вреда, причиненного составлением патрульным полицейским протокола об административном правонарушении, в случае последующего закрытия дела в связи с отсутствием состава правонарушения.
БП ВС определила условия возмещения вреда, причиненного протоколом патрульного, если дело закрыто из-за отсутствия правонарушения
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Действия патрульного полицейского о составлении протокола об административном правонарушении в случае дальнейшего закрытия дела в связи с отсутствием состава административного правонарушения могут быть основанием для возмещения вреда государством только в том случае, если закрытие дела произошло из-за очевидного несоответствия протокола требованиям закона или в результате других противоправных действий работников патрульной полиции при оформлении материалов об административном правонарушении или действий, имеющих признаки произвола.

К такому выводу пришла Большая Палата Верховного Суда по делу № 335/6977/22.

Обставини справи:

За наслідками ДТП поліцейський патрульної поліції склав стосовно позивача протокол про адміністративне правопорушення, справу було направлено до суду. Проте суд закрив справу за відсутністю в діях позивача події і складу адміністративного правопорушення, що, на думку позивача, підтверджує незаконність дій співробітника патрульної поліції, який склав протокол. Внаслідок таких дій поліцейського позивачеві завдано моральної шкоди, яку він просив відшкодувати.

Суди попередніх інстанцій, вирішуючи спір у цій справі, виходили з того, що закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення за відсутності події та складу такого порушення підтверджує незаконність складення працівниками патрульної поліції відповідного протоколу про адміністративне правопорушення, що презюмує завдання позивачеві моральної шкоди.

Велика Палата ВС не погодилася з такими висновками, а також із висновками про застосування до спірних правовідносин Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», оскільки патрульна поліція не є органом, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування.

У спірних правовідносинах шкода відшкодовується на загальних підставах, визначених ст. 1174 ЦК України, а тому обов’язковою умовою для покладення відповідальності на державу за дії (бездіяльність) посадових осіб відповідача у виді відшкодування шкоди є встановлення протиправності в діях працівників патрульної поліції під час складення протоколу про адміністративне правопорушення.

При невстановленні під час розгляду справи про адміністративне правопорушення невідповідності дій (бездіяльності) працівників патрульної поліції щодо складання протоколу такі дії патрульного поліцейського можуть бути підставою для відшкодування шкоди державою, лише якщо закриття справи відбулося через очевидну невідповідність протоколу вимогам закону або внаслідок інших протиправних дій працівників патрульної поліції під час оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення чи дій які мають ознаки свавільності.

У цій справі закриття справи у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення відбулося не через невідповідність протоколу вимогам закону або через інші протиправні дії працівників патрульної поліції під час оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, тому Велика Палата ВС дійшла висновку, що в позивача не виникло право на відшкодування моральної шкоди, у зв’язку із чим відсутні підстави для задоволення позову.

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Большая Палата Верховного Суда

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