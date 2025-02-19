В Украине 19 февраля отмечают День Государственного герба

В этот же день 33 года назад украинский парламент утвердил трезубец одним из символов нашего государства.

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В среду, 19 февраля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

19 февраля отмечают День Государственного Герба Украины. Это памятная дата, напоминающая об установлении государственного символа. В этот день 1992 года Верховная Рада Украины утвердила золотой Трезубец на синем щите как Малый герб Украины, определив его главным элементом Большого Государственного герба.

Кроме того, в мире 19 февраля – это Всемирный день защиты морских млекопитающих, Международный день перетягивания каната и День предотвращения плагиата.

Верующие чтят память святых апостолов от 70-ти Архипа и Филимона, а также мученицы Апфии.

Календарь важных событий за 19 февраля:

1900 - Николай Михновский в Харькове произнес свой реферат "Самостийна Украина";

1913 - Педро Ласкуран пробыл президентом Мексики 45 минут: самое короткое в истории президентское правление;

1954 - Одобрен Указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР;

1992 - Верховная Рада Украины утвердила трезубец как малый герб Украины.

1993 - Английские исследователи Файнерс и Страуд стали первыми людьми, которые преодолели Антарктиду пешком;

1999 - В США задержан бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко;

2003 - В Киеве прошла премьера фильма "Мамай", ставшего первой полнометражной работой режиссера Олеся Санина;

2004 - Кубинская курица снесла самое тяжелое яйцо в мире - весом в 148 граммов;

2014 - Противостояние на Грушевского. Бойня на Институтской. В ответ на принятие Верховной Радой Украины законов, направленных на сужение конституционных прав и свобод граждан, которые открывали путь к массовым репрессиям, с января 2014 года в Киеве на улице Грушевского началось открытое противостояние протестующих с милицией и внутренними войсками. Апогея это противостояние достигло 19-20 февраля 2014 года.

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