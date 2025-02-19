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В Україні 19 лютого відзначають День Державного герба

09:06, 19 лютого 2025
У цей самий день 33 роки тому український парламент затвердив тризуб одним із символів нашої держави.
В Україні 19 лютого відзначають День Державного герба
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У середу, 19 лютого, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

Так, 19 лютого відзначають День Державного Герба України. Це пам'ятна дата, що нагадує про встановлення державного символу. Цього дня 1992 року Верховна Рада України затвердила золотий Тризуб на синьому щиті як Малий герб України, визначивши його головним елементом Великого Державного герба.

Крім того, у світі 19 лютого – це Всесвітній день захисту морських ссавців, Міжнародний день перетягування канату та День запобігання плагіату.

Віряни вшановують пам’ять святих апостолів від 70-ти Архипа і Филимона, а також мучениці Апфії.

Календар важливих подій за 19 лютого:

1900 - Микола Міхновський у Харкові виголосив свій реферат "Самостійна Україна";

1913 - Педро Ласкуран пробув президентом Мексики 45 хвилин: найкоротше в історії президентське правління;

1954 - Ухвалено Указ Президії Верховної Ради СРСР про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР;

1992 - Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України;

1993 - Англійські дослідники Файнерс і Страуд стали першими людьми, які подолали Антарктиду пішки.

1995 - "Roxette" виступили в Пекіні. Гурт став другими після Джорджа Майкла західними артистами, які виступили в Китаї;

1999 - У США затримано колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка;

2000 - На Великій китайській стіні 3 200 осіб спорудили найбільшого китайського танцюючого дракона завдовжки 3 048 метрів;

2003 - У Києві відбулася прем'єра фільму "Мамай", що став першою повнометражною роботою режисера Олеся Саніна;

2004 - Кубинська курка знесла найважче яйце у світі - вагою 148 грамів;

2014 - Протистояння на Грушевського. Бійня на Інститутській. У відповідь на ухвалення Верховною Радою України законів, спрямованих на звуження конституційних прав і свобод громадян, що відкривали шлях до масових репресій, із січня 2014 року в Києві на вулиці Грушевського розпочалося відкрите протистояння протестувальників із міліцією та внутрішніми військами. Апогею це протистояння досягло 19-20 лютого 2014 року.

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