В Одессе возобновили отопление после атак на инфраструктуру

Специалисты работают над тем, чтобы стабилизировать температуру тепла в жилых домах.

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Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что в Одессе возобновлено теплоснабжение для всех потребителей после вражеской атаки шахедами.

Отмечается, что больницы, школы и детские сады Киевского района уже с отоплением также подключены 489 жилых домов. Специалисты работают над тем, чтобы стабилизировать температуру тепла в жилых домах.

В настоящее время без электроснабжения остаются около 40 тыс. потребителей.

«В части города применяются графики почасовых отключений.

По состоянию на утро 21 февраля в городе работают 427 «Пунктов Несокрушимости», где жители могут заряжать свои гаджеты», – говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 19 февраля РФ массированно атаковала Одессу беспилотниками, из-за чего несколько тысяч жителей одного из районов города остались без света.

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