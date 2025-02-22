Может ли работодатель требовать справку о регистрации работника — ответ Гоструда

Стало известно, какие документы работодатель имеет право требовать при трудоустройстве.

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Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, имеет ли работодатель право при заключении трудового договора требовать от работника справки о регистрации.

Статья 24 Кодекса законов о труде Украины обязывает гражданина при заключении трудового договора подать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку (при наличии) или сведения о трудовой деятельности из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, а в случаях, предусмотренных законодательством, – также документ об образовании (специальность, квалификацию), о состоянии здоровья, соответствующем военно-учетном документе и другие документы.

В то же время статья 25 упомянутого Кодекса запрещает работодателю требовать от лиц, устраиваемых на работу, сведения об их партийной и национальной принадлежности, происхождении, регистрации места жительства или пребывания и документы, представление которых не предусмотрено законодательством.

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