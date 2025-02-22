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Физлицо несвоевременно подала декларацию о доходах — какая ответственность

14:04, 22 февраля 2025
Какая ответственность предусмотрена за несвоевременное представление физическим лицом налоговой декларации об имущественном положении и доходах.
Физлицо несвоевременно подала декларацию о доходах — какая ответственность
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Главное управление ГНС в Кировоградской области разъяснило, какая ответственность предусмотрена за несвоевременное представление физическим лицом налоговой декларации об имущественном положении и доходах.

Согласно п. 120.1 ст. 120 НКУ неподачи (кроме случаев, если налоговая декларация не подается в соответствии с п. 49.2 ст. 49 НКУ) или несвоевременное представление налогоплательщиком или другими лицами, обязанными начислять и уплачивать налоги и сборы, платежи, контроль за уплатой которых возложен на контролирующие органы, налоговые декларации, а также другой отчетности, обязанность подачи которой в контролирующие органы предусмотрена НКУ, влекут наложение штрафа в размере 340 грн за каждое такое неподача или несвоевременную подачу.

Гражданин Украины (налогоплательщик – физическое лицо), у которого возникает объект налогообложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором, обязан подать налоговую декларацию (кроме случаев, предусмотренных п. 179.2 ст. 179 НКУ) и уплатить соответствующие налоговые обязательства в соответствии с НКУ.

В то же время несвоевременная подача налогоплательщиком – физическим лицом налоговой декларации, обязанность подачи которой в контролирующие органы предусмотрена НКУ, влечет наложение штрафа в размере 340 гривен.

Кроме того, согласно ст. 164 экз. 1 Кодекса Украины об административных правонарушениях от 07 декабря 1984 года №8073–X с изменениями и дополнениями, за непредставление или несвоевременное представление гражданами деклараций о доходах или включение в декларации извращенных данных, неведение учета или ненадлежащее ведение учета доходов и расходов, для которых законами Украины установлена ​​обязательная форма учета, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от трех до восьми тысяч рублей.

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