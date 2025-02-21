В Балтийском море поврежден кабель связи между Финляндией и Германией

Повреждение кабеля произошло в экономической зоне Швеции.

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Власти Швеции начали расследование относительно очередного случая повреждения подводного кабеля в Балтийском море, который соединяет Финляндию и Германию, пишет агентство AFP.

Отмечается, что к месту инцидента, расположенному к востоку от шведского острова Готланд, направляется корабль береговой охраны. Повреждение кабеля произошло в исключительной экономической зоне Швеции, заявила пресс-секретарь береговой охраны Карин Карс.

В свою очередь финская государственная телекоммуникационная компания Cinia сообщила, что повреждения на подводной оптоволоконной линии C-Lion1 «незначительные» и на функционирование линии они не повлияли.

Ранее между Швецией и Финляндией произошло два новых повреждения интернет-кабеля.

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