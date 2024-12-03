Между Швецией и Финляндией произошло два новых повреждения интернет-кабеля

Финская полиция заявила, что уголовное производство не возбуждалось, и пока нет оснований считать, что повреждение стало результатом преступления.

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В Финляндии в понедельник 2 декабря получил повреждения волоконно-оптический кабель, соединяющий страну со Швецией. Об этом сообщает издание Yle.

Компания GlobalConnect, занимающаяся цифровой инфраструктурой, сообщила, что повреждение произошло в двух местах на суше, а не в морских кабелях.

Финская полиция заявила, что уголовное производство не возбуждалось, и пока нет оснований считать, что повреждение стало результатом преступления.

Министр транспорта и коммуникаций Финляндии Лулу Ранне отметила в своем сообщении на платформе X, что власти расследуют инцидент вместе с компанией.

Как пишет Yle, коммуникационный менеджер GlobalConnect Никлас Экстрем воздержался от предположений о причине повреждения, но отметил, что подобные инциденты обычно случаются из-за ошибочных действий экскаваторов во время земляных работ.

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