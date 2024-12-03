Між Швецією та Фінляндією сталися два нові пошкодження інтернет-кабелю

Фінська поліція заявила, що кримінальне провадження не розпочинали, і наразі немає підстав вважати, що пошкодження стало результатом злочину.

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У Фінляндії у понеділок 2 грудня зазнав пошкоджень волоконно-оптичний кабель, який з’єднує країну зі Швецією. Про це повідомляє видання Yle.

Компанія GlobalConnect, яка займається цифровою інфраструктурою, повідомила, що пошкодження сталося в двох місцях на суші, а не в морських кабелях.

Фінська поліція заявила, що кримінальне провадження не розпочинали, і наразі немає підстав вважати, що пошкодження стало результатом злочину.

Міністр транспорту та комунікацій Фінляндії Лулу Ранне зазначила у своєму дописі на платформі X, що влада розслідує інцидент разом із компанією.

Як пише Yle, комунікаційний менеджер GlobalConnect Ніклас Екстрьом утримався від припущень щодо причини пошкодження, але зазначив, що подібні інциденти зазвичай трапляються через помилкові дії екскаваторів під час земляних робіт.

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