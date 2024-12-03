ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області

Вища рада правосуддя повідомляє, що тимчасово, строком на два місяці, відсторонила суддю Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області Юрія Гречка від здійснення правосуддя – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді та обов’язковим направленням судді до Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації з питань, що стосуються діяльності слідчого судді, та подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді.
Також доручено Національній школі суддів України забезпечити проходження суддею Юрієм Гречком курсу підвищення кваліфікації з метою подальшого кваліфікаційного оцінювання для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді.
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