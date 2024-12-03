Отриману «тисячу Зеленського» через Укрпошту можна буде витратити лише там же

«Тисяча Зеленського» не може бути отримана готівкою.

Фото: to4ka.fun

Як відомо, з 4 грудня «Укрпошта» почне виплати 1000 гривень пенсіонерам та людям з інвалідністю за програмою «Зимова єПідтримка». Якщо оформити допомогу в «Укрпошті», витратити її можна буде лише в межах послуг поштового оператора.

Генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський повідомив, що ця виплата не може бути отримана готівкою. Тому оператори допоможуть клієнтам витратити її на сплату комунальних платежів, поповнення мобільного, придбання продуктів харчування та побутової хімії, передплату вітчизняних видань та замовлення ліків українського виробництва.

Крім того, у терміналах, встановлених у стаціонарних відділеннях «Укрпошти», можна буде сплатити за обрані товари та послуги і тим українцям, які оформили виплату «Зимової єПідтримки» через Дію.

Також 1 000 гривень можна витрачати частинами.

Нагадаємо, що з 1 грудня українці можуть подаватися на виплату 1000 грн зимової єПідтримки.

2 грудня Володимир Зеленський озвучив скільки заявок уже оформили українці на 1000 гривень зимової єПідтримки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.