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Укрпошта починає виплати 1000 гривень зимової єПідтримки з 4 грудня

11:51, 3 грудня 2024
Виплата не може бути отримана готівкою.
Укрпошта починає виплати 1000 гривень зимової єПідтримки з 4 грудня
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АТ «Укрпошта» з 4 грудня почне виплати пенсіонерам та людям з інвалідністю за програмою «Зимова єПідтримка». Про це повідомив генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський.

Так, Укрпошта забезпечуватиме виплати за програмою для понад 2 млн українців – пенсіонерів та людей з інвалідністю 1 і 2 груп, які отримують свої соціальні виплати через поштового оператора.

Нарахування «Зимової єПідтримки» відбудеться автоматично за списками, переданими Укрпошті Міністерством соціальної політики України та Міністерством економіки України.

«Не треба нічого заповнювати. Не треба бігти у відділення. Все, що потрібно, — це дочекатись візиту своєї листоноші або свого дня отримання пенсії у відділенні, і ми допоможемо вам отримати цю допомогу. Ви вже є у нас у списках, переданих Мінсоцполітики та Міністерством економіки», - зазначив Смілянський.

Очільник компанії також підкреслив, що ця виплата не може бути отримана готівкою. Тому оператори допоможуть клієнтам витратити її на сплату комунальних платежів, поповнення мобільного, придбання продуктів харчування та побутової хімії, передплату вітчизняних видань та замовлення ліків українського виробництва.

Крім того, у терміналах, встановлених у стаціонарних відділеннях Укрпошти, можна буде сплатити за обрані товари та послуги і тим українцям, які оформили виплату «Зимової єПідтримки» через Дію.

Також 1 000 гривень можна витрачати частинами.

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Укрпошта

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