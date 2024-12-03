Укрпочта начинает выплаты 1000 гривен зимней єПідтримки с 4 декабря

Выплата не может быть получена наличными.

АО «Укрпочта» с 4 декабря начнет выплаты пенсионерам и людям с инвалидностью по программе «Зимняя єПідтримка». Об этом сообщил генеральный директор почтового оператора Игорь Смилянский.

Так, Укрпочта будет обеспечивать выплаты по программе для более чем 2 млн украинцев – пенсионеров и людей с инвалидностью 1 и 2 групп, получающих свои социальные выплаты через почтового оператора.

Начисление «Зимней єПідтримки» произойдет автоматически по спискам, переданным Укрпочте Министерством социальной политики Украины и Министерством экономики Украины.

«Не нужно ничего заполнять. Не нужно бежать в отделение. Все, что нужно, - это дождаться визита своего почтальона или своего дня получения пенсии в отделении, и мы поможем вам получить эту помощь. Вы уже есть у нас в списках, переданных Минсоцполитике и Министерством экономики», - отметил Смилянский.

Глава компании также подчеркнул, что эта выплата не может быть получена наличными. Поэтому операторы помогут клиентам потратить ее на оплату коммунальных платежей, пополнение мобильного, приобретение продуктов питания и бытовой химии, подписку на отечественные издания и заказ лекарств украинского производства.

Кроме того, в терминалах, установленных в стационарных отделениях Укрпочты, можно будет оплатить выбранные товары и услуги и тем украинцам, которые оформили выплату «Зимней єПідтримки» через Дію.

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