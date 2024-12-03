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В Одесской области мужчина насмерть сбил пограничника на блокпосту

10:38, 3 декабря 2024
В Одесской области на контрольном посту, где несли службу пограничники, произошло смертельное ДТП.
В Одесской области мужчина насмерть сбил пограничника на блокпосту
Фото: npu.gov.ua
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В понедельник, 2 декабря, в Одесском районе 66-летний мужчина не снизил скорость перед блокпостом и совершил наезд на двух пограничников. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП Одесской области.

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины уточнило, что авария произошла на автодороге вблизи села Яськи.

По данным правоохранителей, 66-летний водитель автомобиля ВАЗ не отреагировал на дорожные знаки по ограничению скорости перед блокпостом и совершил наезд на двух пограничников. Водитель был трезв.

«В результате наезда на двух военнослужащих Государственной пограничной службы, которые несли службу на блокпосту, один из них погиб, другой – доставлен с травмами в больницу», - говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК - нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжкое телесное повреждение.

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ДТП Государственная пограничная служба

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