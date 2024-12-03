Практика судов
  1. В Украине

На Киевщине двух подростков подозревают в организации теракта по заказу рф возле здания полиции

11:18, 3 декабря 2024
В селе Иванков напротив отделения полиции сдетонировало самодельное взрывное устройство.
На Киевщине двух подростков подозревают в организации теракта по заказу рф возле здания полиции
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Двум жителям Вышгородщины, которым только 13 и 14 лет, по факту совершения террористического акта подросткам сообщено о подозрении – ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Как сообщают в Нацполиции Украины, за обещанное вознаграждение они взорвали взрывное устройство вблизи админздания полиции. Правда, после выполнения задания подростки остались без денег, но с перспективой попасть на 12 лет за решетку.

На прошлой неделе, 28 ноября, в селе Иванков напротив отделения полиции сдетонировало самодельное взрывное устройство. К счастью, обошлось без пострадавших. В ходе расследования правоохранители установили, что к подрыву оказались причастными двое жителей Вышгородского района – 13 и 14 лет.

«Заказы на совершение теракта они получили через мессенджер Telegram от представителей спецслужбы рф. В обмен на щедрую оплату, фигуранты должны были взорвать самодельное взрывное устройство возле здания полиции», - отмечают в полиции.

Как установило следствие, поддавшись искушению заработать легкие деньги, подростки согласились на предложение, после чего получили пошаговую инструкцию и начали готовиться к преступлению – тайком снимали отдел полиции, закупили необходимые вещи, искали место, где можно было спрятать взрывчатку.

«По указанию вражеских агентов из специального тайника забрали заранее спрятанное опасное устройство, нашпигованное поражающими элементами – болтами, гайками – и присоединенное к одноразовому телефону. Кроме того, оказалось, что рядом с местом преступления они установили мобильное устройство, через которое кураторы из рф и наблюдали за процессом выполнения задач», - говорится в сообщении.

Правоохранители указывают, что на закупку необходимых для выполнения задачи вещей ребятам даже перечисляли деньги на банковскую карту. Однако после выполнения задания основную часть денег подростки так и не получили, а заказчики исчезли.

На месте происшествия полицейские обнаружили часть пластиковой коробки, в которой находились остатки взрывчатого вещества, фрагменты корпуса телефона, фрагменты платы.

Досудебное расследование осуществляется сотрудниками ГУ СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ Национальная полиция теракт война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новое Министерство единства украинцев может возглавить Алексей Чернышев

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев может возглавить новое Министерство единства украинцев.

Елена Шуляк заявила о необходимости подготовить законодательную базу под послевоенные выборы

По ее словам, рекомендации «на основе опыта ЕС» содержат альтернативные пути голосования на выборах – через почту или интернет.

Для получения кредита $50 млрд: Роксолана Пидласа объяснила, зачем делать из Минфина Долговое агентство Украины

Украина не будет возвращать этот кредит в $50 млрд, если не получит репарации от России – Роксолана Пидласа объяснила суть законопроекта о создании Долгового агентства Украины.

Дональд Трамп предложил премьер-министру Канады Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США – Fox News

Дональд Трамп предложил Джастину Трюдо рассмотреть должность губернатора Канады как 51-го штата США в разговоре о введении пошлин, провале вопроса потока наркотиков и нелегальных мигрантов в США через границу с Канадой.

ВККС хочет предоставить ОСД и ОСМЭ полный доступ к судейским досье, но Комиссия хочет гарантий, что информация не будет передана посторонним

Общественному совету добропорядочности и Общественному совету международных экспертов предложено самим разработать эффективные механизмы защиты персональных данных судей.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрей Богдан
    Андрей Богдан
    руководитель Офиса Президента Украины в 2019-2020 гг.
  • Наталія Клименчук
    Наталія Клименчук
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мартинов
    Євген Мартинов
    голова Шевченківського районного суду міста Києва