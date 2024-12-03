На Киевщине двух подростков подозревают в организации теракта по заказу рф возле здания полиции

В селе Иванков напротив отделения полиции сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Двум жителям Вышгородщины, которым только 13 и 14 лет, по факту совершения террористического акта подросткам сообщено о подозрении – ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Как сообщают в Нацполиции Украины, за обещанное вознаграждение они взорвали взрывное устройство вблизи админздания полиции. Правда, после выполнения задания подростки остались без денег, но с перспективой попасть на 12 лет за решетку.

На прошлой неделе, 28 ноября, в селе Иванков напротив отделения полиции сдетонировало самодельное взрывное устройство. К счастью, обошлось без пострадавших. В ходе расследования правоохранители установили, что к подрыву оказались причастными двое жителей Вышгородского района – 13 и 14 лет.

«Заказы на совершение теракта они получили через мессенджер Telegram от представителей спецслужбы рф. В обмен на щедрую оплату, фигуранты должны были взорвать самодельное взрывное устройство возле здания полиции», - отмечают в полиции.

Как установило следствие, поддавшись искушению заработать легкие деньги, подростки согласились на предложение, после чего получили пошаговую инструкцию и начали готовиться к преступлению – тайком снимали отдел полиции, закупили необходимые вещи, искали место, где можно было спрятать взрывчатку.

«По указанию вражеских агентов из специального тайника забрали заранее спрятанное опасное устройство, нашпигованное поражающими элементами – болтами, гайками – и присоединенное к одноразовому телефону. Кроме того, оказалось, что рядом с местом преступления они установили мобильное устройство, через которое кураторы из рф и наблюдали за процессом выполнения задач», - говорится в сообщении.

Правоохранители указывают, что на закупку необходимых для выполнения задачи вещей ребятам даже перечисляли деньги на банковскую карту. Однако после выполнения задания основную часть денег подростки так и не получили, а заказчики исчезли.

На месте происшествия полицейские обнаружили часть пластиковой коробки, в которой находились остатки взрывчатого вещества, фрагменты корпуса телефона, фрагменты платы.

Досудебное расследование осуществляется сотрудниками ГУ СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

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