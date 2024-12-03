На Київщині двох підлітків підозрюють в організації теракту на замовлення рф неподалік будівлі поліції

У селі Іванків навпроти відділення поліції здетонував саморобний вибуховий пристрій.

Двом мешканцям Вишгородщини, яким лише 13 та 14 років, за фактом вчинення терористичного акту підліткам повідомлено про підозру – ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України. Як повідомляють у Нацполіції України, за обіцяну винагороду вони підірвали вибуховий пристрій неподалік адмінбудівлі поліції. Щоправда після виконання завдання підлітки залишились без грошей, але з перспективою потрапити на 12 років за ґрати.

На тому тижні, 28 листопада, у селі Іванків навпроти відділення поліції здетонував саморобний вибуховий пристрій. На щастя, обійшлося без постраждалих. Під час розслідування правоохоронці встановили, що до підриву виявились причетними двоє мешканців Вишгородського району – 13 та 14 років.

«Замовлення на вчинення теракту вони отримали через месенджер Telegram від представників спецслужби рф. В обмін на щедру оплату фігуранти мали підірвати саморобний вибуховий пристрій біля будівлі поліції», - зазначають у поліції.

Як встановило слідство, піддавшись спокусі заробити легкі гроші, підлітки погодились на пропозицію, після чого отримали покрокову інструкцію та почали готуватись до злочину – потайки знімали відділ поліції, закупили необхідні речі, шукали місце, де можна було сховати вибухівку.

«За вказівкою ворожих агентів зі спеціального схову забрали завчасно захований небезпечний пристрій, нашпигований вражаючими елементами – болтами, гайками – та приєднаний до одноразового телефону. Крім того, виявилось, що поряд з місцем злочину вони встановили мобільний пристрій, через який куратори з рф і спостерігали за процесом виконання завдань», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вказують, що на закупку необхідних для виконання завдання речей, хлопцям навіть перераховували гроші на банківську картку. Однак після виконання завдання основної частини грошей підлітки так і не отримали, а замовники зникли.

На місці події поліцейські виявили частину пластикової коробки, у якій були залишки вибухової речовини, фрагменти корпусу телефону, фрагменти плати.

Досудове розслідування здійснюється співробітниками ГУ СБУ у місті Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

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