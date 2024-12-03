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На Одещині чоловік на смерть збив прикордонника на блокпосту

10:38, 3 грудня 2024
В Одеській області на контрольному посту, де несли службу прикордонники, сталася смертельна ДТП.
На Одещині чоловік на смерть збив прикордонника на блокпосту
Фото: npu.gov.ua
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У понеділок, 2 грудня, в Одеському районі 66-річний чоловік не знизив швидкість перед блокпостом та скоїв наїзд на двох прикордонників. Про це повідомила пресслужба ГУНП Одеської області.

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України уточнило, що аварія сталася  на автодорозі поблизу села Яськи.

За даними правоохоронців, 66-річний водій автомобіля ВАЗ не відреагував на дорожні знаки щодо обмеження швидкості перед блокпостом та скоїв наїзд на двох прикордонників. Керманич був тверезий.

«Внаслідок наїзду на двох військовослужбовців Державної прикордонної служби, які несли службу на блокпосту, один із них загинув, інший – доставлений з травмами в лікарню» - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ - порушення ПДР, яке спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

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ДТП Державна прикордонна служба

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