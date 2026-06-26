За виграш автомобілю чи смартфону доведеться заплатити ДПС: чому «безкоштовний» приз може коштувати переможцю чималих грошей

Який дохід у вигляді виграшу підлягає оподаткуванню та про які суми йде мова.

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Автомобіль у рекламному розіграші, новий смартфон за перемогу в конкурсі, туристична подорож від партнера компанії або грошовий приз у лотереї – для більшості українців такі виграші асоціюються з приємним бонусом. Однак далеко не всі замислюються, що отримання призу може мати податкові наслідки.

Податкове законодавство України передбачає, що виграші та призи в більшості випадків належать до оподатковуваних доходів фізичних осіб. Водночас порядок оподаткування залежить від того, що саме отримала людина – гроші чи майно, хто є організатором акції та чи виступає він податковим агентом. Далі розбираємо, які виграші підлягають оподаткуванню, хто сплачує податки та чому інколи «безкоштовний» приз може коштувати переможцю чималих грошей.

Які виграші оподатковуються

Податковий кодекс України відносить до оподатковуваних доходів фізичних осіб не лише заробітну плату чи доходи від підприємницької діяльності, а й виграші та призи. Йдеться, зокрема, про:

виграші в державних лотереях;

грошові призи в конкурсах;

подарунки в рекламних акціях;

майно, отримане в розіграшах;

цінні подарунки від компаній або брендів;

туристичні поїздки та сертифікати.

Порядок оподаткування таких доходів визначається Податковим кодексом України, зокрема статтями 164, 167 та 170 ПКУ. У більшості випадків дохід у вигляді виграшу підлягає оподаткуванню: податком на доходи фізичних осіб – 18%; військовим збором – 5%. Фактично сукупне податкове навантаження становить 23%.

Хто сплачує податки з виграшу

Хороша новина для переможців полягає в тому, що в більшості випадків самостійно сплачувати податки не потрібно. Якщо людина виграла кошти у лотерею або стала переможцем рекламної акції, функції податкового агента виконує організатор розіграшу або оператор лотереї. Саме він: нараховує податок, утримує його із суми виграшу, перераховує кошти до бюджету, відображає інформацію у податковій звітності.

Тобто переможець зазвичай отримує вже «чисту» суму після утримання всіх обов’язкових платежів.

Багато людей орієнтуються на суму виграшу, зазначену в рекламі, однак фактично отримують менше. Наприклад, якщо ви виграли 10 тис. гривень, то ПДФО з цієї суми становить 1800 гривень, військовий збір – 500 гривень. На руки ви отримаєте 7 700 гривень.

Виграш 50 000 гривень: ПДФО – 9 000 грн; військовий збір – 2 500 грн. Фактично буде виплачено 38 500 гривень.

Виграш 100 000 гривень: ПДФО – 18 000 грн; військовий збір – 5 000 грн. Після утримання податків залишиться 77 000 гривень.

Саме тому юристи радять уважно читати умови акцій та конкурсів, адже рекламна сума призу не завжди збігається з реальною виплатою.

Негрошові призи

Якщо людина виграє гроші, усе відносно просто – організатор утримує податки та виплачує залишок. Зовсім інша ситуація виникає, коли приз має негрошову форму. Наприклад: автомобіль; смартфон, ноутбук, телевізор, туристична подорож, сертифікат на послуги. У такому випадку об’єктом оподаткування стає вартість отриманого майна.

Для розрахунку податкових зобов’язань застосовується так званий натуральний коефіцієнт, передбачений Податковим кодексом. Простіше кажучи, податок розраховується не лише від вартості самого подарунка, а від спеціально збільшеної бази оподаткування.

Уявімо ситуацію: українець виграв автомобіль вартістю 1 млн грн. На перший погляд здається, що він просто отримує транспортний засіб безкоштовно. Однак організатор акції повинен визначити оподатковуваний дохід із застосуванням натурального коефіцієнта та нарахувати податкові платежі. У результаті податкове навантаження може становити сотні тисяч гривень. Саме тому в умовах багатьох рекламних кампаній організатори окремо зазначають, що беруть на себе сплату всіх податків за переможця. Якщо ж такого положення немає, питання сплати податків може стати неприємною несподіванкою.

Пільга на недорогі подарунки: варто памя’тати, що відповідно до Податкового кодексу України (пп. 165.1.39 ПКУ), негрошові подарунки, вартість яких не перевищує 25% від мінімальної заробітної плати (в розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного року, не оподатковуються.

Конкурси в соціальних мережах

Останніми роками дедалі популярнішими стають розіграші в Instagram, Facebook, TikTok та інших соцмережах. Блогери та компанії регулярно пропонують підписникам: смартфони, техніку, сертифікати, косметику, туристичні поїздки, грошові призи. З погляду податкового законодавства принципових відмінностей між такими конкурсами та класичними рекламними акціями немає.

Якщо організатор проводить конкурс офіційно, він також повинен виконувати функції податкового агента. Втім саме в цій сфері нерідко виникають питання щодо належного оформлення передачі призів та відображення таких операцій у звітності.

Чи потрібно подавати декларацію

У більшості випадків – ні. Якщо організатор акції або оператор лотереї вже виконав функції податкового агента та сплатив необхідні платежі, додатковий обов’язок декларувати такий дохід у фізичної особи зазвичай не виникає. Однак юристи радять зберігати:

документи про отримання призу;

акти приймання-передачі майна;

підтвердження сплати податків організатором;

офіційні правила проведення акції.

Такі документи можуть знадобитися у разі виникнення запитань з боку податкових органів.

Які помилки найчастіше допускають переможці

Фахівці виділяють кілька поширених помилок. Одне із них – ігнорування податкових наслідків. Багато людей переконані, що виграш – це подарунок, який не оподатковується.

Друга помилка – неуважність до умов акції. Переможці не завжди читають правила розіграшу та не знають, хто саме сплачує податки.

Третя помилка – відсутність документів. Після отримання призу люди часто не зберігають підтвердні документи.

Четверта – нерозуміння особливостей негрошових призів. Саме автомобілі, квартири, техніка та туристичні подорожі найчастіше викликають питання щодо оподаткування.

Що каже судова практика

Питання оподаткування виграшів, подарунків та інших доходів у негрошовій формі неодноразово ставали предметом розгляду адміністративних судів. Хоча більшість спорів стосується не лотерей як таких, а визначення додаткового блага та обов’язків податкового агента, сформовані судами правові позиції мають значення і для організаторів конкурсів та рекламних акцій.

У справі щодо діяльності однієї з ТОВ (справа №320/4809/23) Київський окружний адміністративний суд розглядав позов ДПС про застосування фінансових санкцій у зв’язку з проведенням онлайн-розіграшів, які контролюючий орган кваліфікував як нелегальну лотерею.

Податковий орган спільно з КРАІЛ встановив, що на сайті компанії проводився розіграш, умовами якого передбачалося: внесення учасником депозиту від 400 грн, отримання за це «лотерейних квитків», участь у розіграші призового фонду, випадкове визначення переможців за допомогою рандомайзера.

Крім того, діяльність мала ознаки системної гри з оплатною участю та масовим характером, що, на думку контролюючого органу, відповідало ознакам державної лотереї без належної ліцензії. Верховний Суд підтримав позицію ДПС та КРАІЛ і встановив, що фактична модель діяльності компанії містила всі ключові ознаки лотереї:

масовий характер гри; наявність призового (виграшного) фонду; випадковість визначення переможця;

територіальна публічність (онлайн-доступ);

оплатність участі через внесення депозиту.

Суд окремо підкреслив, що: формальна зміна термінології («розіграш» замість «лотерея») не змінює правової природи діяльності, якщо зберігаються її економічні ознаки. Суд погодився, що фактично: депозит у розмірі від 400 грн був платою за участь, «лотерейні квитки» виконували функцію підтвердження участі, виграш визначався випадково, отже, діяльність мала ознаки незаконної лотереї.

У результаті суд задовольнив позов ДПС та застосував до ТОВ фінансові санкції у вигляді: 104 000 000 грн штрафу (що еквівалентно 16 000 мінімальних заробітних плат на момент розрахунку).

Це рішення є показовим тим, що суд: відкинув формальне позиціонування продукту як «розіграшу», зосередився на економічній суті операцій, визнав оплатний онлайн-формат із випадковим виграшем ознаками лотереї. Фактично, суд підтвердив принцип: юридична кваліфікація визначається не назвою продукту, а реальним механізмом отримання виграшу та внесення коштів.

В підсумку зазначимо, що виграш у лотерею, перемога в рекламній акції чи дорогий подарунок від організатора конкурсу це не лише привід для радості, а й податкові наслідки, про які варто пам’ятати. В Україні такі доходи здебільшого оподатковуються за ставкою 18% ПДФО та 5% військового збору. У більшості випадків усі необхідні платежі сплачує організатор розіграшу або оператор лотереї, однак переможцю варто уважно ознайомитися з правилами акції та переконатися, що податкові питання врегульовані належним чином.

Практика показує, що найбільше запитань виникає саме щодо дорогих негрошових призів – автомобілів, техніки, туристичних подорожей та сертифікатів. Тому перед отриманням такого подарунка варто з’ясувати, хто і в якому порядку сплачуватиме податки, щоб приємний сюрприз не перетворився на несподівані фінансові витрати.

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