За выигрыш автомобиля или смартфона придется заплатить ГНС: почему «бесплатный» приз может стоить победителю больших денег

Какой доход в виде выигрыша подлежит налогообложению и о каких суммах идет речь.

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Автомобиль в рекламном розыгрыше, новый смартфон за победу в конкурсе, туристическая поездка от партнера компании или денежный приз в лотерее – для большинства украинцев такие выигрыши ассоциируются с приятным бонусом. Однако далеко не все думают, что получение приза может иметь налоговые последствия.

Налоговое законодательство Украины предусматривает, что выигрыши и призы в большинстве случаев относятся к налогооблагаемым доходам физических лиц. В то же время, порядок налогообложения зависит от того, что именно получил человек – деньги или имущество, кто является организатором акции и выступает ли он налоговым агентом. Далее разбираем, какие выигрыши подлежат налогообложению, кто платит налоги и почему «бесплатный» приз может стоить победителю немалых денег.

Какие выигрыши облагаются налогом

Налоговый кодекс Украины относит к налогооблагаемым доходам физических лиц не только заработную плату или доходы от предпринимательской деятельности, но и выигрыши и призы. Речь идет, в частности, о:

выигрыши в государственных лотереях;

денежные призы в конкурсах;

подарки в рекламных акциях;

имущество, полученное в розыгрышах;

ценные подарки от компаний или брендов;

туристические поездки и сертификаты.

Порядок налогообложения таких доходов определяется Налоговым кодексом Украины, в частности, статьями 164, 167 и 170 НКУ. В большинстве случаев доход в виде выигрыша подлежит налогообложению: налогом на доходы физических лиц – 18%; военным сбором – 5%. Фактически совокупная налоговая нагрузка составляет 23%.

Кто платит налоги с выигрыша

Хорошая новость для победителей состоит в том, что в большинстве случаев самостоятельно платить налоги не нужно. Если человек выиграл средства в лотерею или стал победителем рекламной акции, функции налогового агента выполняет организатор розыгрыша или оператор лотереи. Он: начисляет налог, удерживает его с суммы выигрыша, перечисляет средства в бюджет, отражает информацию в налоговой отчетности.

То есть победитель обычно получает уже чистую сумму после удержания всех обязательных платежей.

Многие люди ориентируются на сумму выигрыша, указанную в рекламе, однако фактически получают меньше. Например, если вы выиграли 10 тыс. гривен, то НДФЛ из этой суммы составляет 1800 гривен, военный сбор – 500 гривен. На руки вы получите 7700 гривен.

Выигрыш 50 000 гривен: НДФЛ – 9 000 грн; военный сбор – 2500 грн. Фактически будет выплачено 38500 гривен.

Выигрыш 100 000 гривен: НДФЛ – 18 000 грн; военный сбор – 5000 грн. После удержания налогов останется 77 000 гривен.

Поэтому юристы советуют внимательно читать условия акций и конкурсов, ведь рекламная сумма приза не всегда совпадает с реальной выплатой.

Неденежные призы

Если человек выигрывает деньги, то относительно просто – организатор удерживает налоги и выплачивает остаток. Совершенно иная ситуация возникает, когда приз имеет неденежную форму. Например: автомобиль; смартфон, ноутбук, телевизор, туристическая поездка, сертификат на услуги. В этом случае объектом налогообложения становится стоимость полученного имущества.

Для расчета налоговых обязательств применяется так называемый натуральный коэффициент, предусмотренный Налоговым кодексом. Проще говоря, налог рассчитывается не только от стоимости самого подарка, но и от специально увеличенной налогооблагаемой базы.

Представим ситуацию: украинец выиграл автомобиль стоимостью 1 млн. грн. На первый взгляд, кажется, что он просто получает транспортное средство бесплатно. Однако организатор акции должен определить налогооблагаемый доход с использованием натурального коэффициента и начислить налоговые платежи. В результате налоговая нагрузка может составить сотни тысяч гривен. Именно поэтому в условиях многих рекламных кампаний организаторы отмечают, что берут на себя уплату всех налогов за победителя. Если такого положения нет, вопрос уплаты налогов может стать неприятной неожиданностью.

Льгота на недорогие подарки: следует помнить, что согласно Налоговому кодексу Украины (пп. 165.1.39 НКУ), неденежные подарки, стоимость которых не превышает 25% минимальной заработной платы (в расчете на месяц), установленной на 1 января отчетного года, не облагаются налогом.

Конкурсы в социальных сетях

В последние годы все популярнее становятся розыгрыши в Instagram, Facebook, TikTok и других соцсетях. Блоггеры и компании регулярно предлагают подписчикам: смартфоны, технику, сертификаты, косметику, поездки, денежные призы. С точки зрения налогового законодательства принципиальных отличий между такими конкурсами и классическими рекламными акциями нет.

Если организатор проводит конкурс официально, он должен выполнять функции налогового агента. Впрочем, именно в этой сфере нередко возникают вопросы относительно надлежащего оформления передачи призов и отражения таких операций в отчетности.

Нужно ли подавать декларацию

В большинстве случаев – нет. Если организатор акции или оператор лотереи уже выполнил функции налогового агента и уплатил необходимые платежи, дополнительная обязанность декларировать такой доход у физического лица обычно не возникает. Однако юристы советуют хранить:

документы о получении приза;

акты приемки-передачи имущества;

подтверждение оплаты налогов тков организатором;

официальные правила проведения акции.

Такие документы могут потребоваться при возникновении вопросов со стороны налоговых органов.

Какие ошибки чаще всего допускают победители

Специалисты выделяют несколько распространенных ошибок. Одно из них – игнорирование налоговых последствий. Многие убеждены, что выигрыш – это не облагаемый налогом подарок.

Вторая ошибка – невнимательность к условиям акции. Победители не всегда читают правила розыгрыша и не знают, кто платит налоги.

Третья ошибка – отсутствие документов. После получения приза люди часто не хранят подтверждающие документы.

Четвертая – непонимание особенностей неденежных призов. Именно автомобили, квартиры, техника и туристические путешествия чаще всего вызывают вопросы налогообложения.

Что говорит судебная практика

Вопросы обложения выигрышей, подарков и других доходов в неденежной форме неоднократно становились предметом рассмотрения административных судов. Хотя большинство споров касается не лотерей как таковых, а определения дополнительного блага и обязанностей налогового агента, сформированные судами правовые позиции имеют значение и для организаторов конкурсов и рекламных акций.

По делу о деятельности одного из ООО (дело №320/4809/23) Киевский окружной административный суд рассматривал иск ГНС о применении финансовых санкций в связи с проведением онлайн-розыгрышей, которые контролирующий орган квалифицировал как нелегальную лотерею.

Налоговый орган совместно с КРАИЛ установил, что на сайте компании проводился розыгрыш, условиями которого предполагалось: внесение участником депозита от 400 грн, получение за это «лотерейных билетов», участие в розыгрыше призового фонда, случайное определение победителей с помощью рандомайзера.

Кроме того, деятельность имела признаки системной игры с возмездным участием и массовым характером, что, по мнению контролирующего органа, соответствовало признакам государственной лотереи без надлежащей лицензии. Верховный Суд поддержал позицию ГНС и КРАИЛ и установил, что фактическая модель деятельности компании содержала все ключевые признаки лотереи:

массовый характер игры; наличие призового (выигрышного) фонда; случайность определения победителя;

территориальная публичность (онлайн-доступ);

возмездность участия через внесение депозита.

Суд особо подчеркнул, что: формальное изменение терминологии («розыгрыш» вместо «лотерея») не изменяет правовую природу деятельности, если сохраняются ее экономические признаки. Суд согласился, что фактически: депозит в размере от 400 грн был платой за участие, лотерейные билеты выполняли функцию подтверждения участия, выигрыш определялся случайно, следовательно, деятельность имела признаки незаконной лотереи.

В результате суд удовлетворил иск ГНС и применил к ООО финансовые санкции в размере: 104 000 000 грн штрафа (что эквивалентно 16 000 минимальных заработных плат на момент расчета).

Это решение показательно тем, что суд: отверг формальное позиционирование продукта как «розыгрыша», сосредоточился на экономической сущности операций, признал платежный онлайн-формат со случайным выигрышем признаками лотереи. Фактически суд подтвердил принцип: юридическая квалификация определяется не названием продукта, а реальным механизмом получения выигрыша и внесения средств.

В итоге отметим, что выигрыш в лотерею, победа в рекламной акции или дорогой подарок от организатора конкурса – это не только повод для радости, но и налоговые последствия, о которых следует помнить. В Украине такие доходы в основном облагаются налогом по ставке 18% НДФЛ и 5% военного сбора. В большинстве случаев все необходимые платежи платит организатор розыгрыша или оператор лотереи, однако победителю следует внимательно ознакомиться с правилами акции и убедиться, что налоговые вопросы урегулированы должным образом.

Практика показывает, что наибольшее количество вопросов возникает именно относительно дорогих неденежных призов – автомобилей, техники, туристических путешествий и сертификатов. Поэтому перед получением такого подарка следует выяснить, кто и в каком порядке будет платить налоги, чтобы приятный сюрприз не превратился в неожиданные финансовые расходы.

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