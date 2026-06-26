  1. У світі

Єврокомісія готує систему пільг для країн-кандидатів ще до вступу в ЄС — Politico

16:19, 26 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Європейська комісія розробляє новий механізм поступової інтеграції країн-кандидатів до ЄС.
Єврокомісія готує систему пільг для країн-кандидатів ще до вступу в ЄС — Politico
Фото: interfax.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейська комісія розробляє плани щодо надання країнам-кандидатам до Європейського Союзу економічних переваг ще до їхнього вступу до блоку, оскільки уряди шукають способи прискорити розширення ЄС без зниження вимог до кандидатів. Про це повідомляє Politico.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Ці пропозиції є частиною ініціативи Єврокомісії щодо «поступової інтеграції» — надання країнам-кандидатам ширшого доступу до можливостей ЄС у міру виконання ними реформ, поки їхні заявки на членство ще перебувають на розгляді. Про це виданню повідомили двоє посадовців.

Серед переваг, які обговорюються, — доступ до окремих програм фінансування ЄС, преференційні торговельні режими та частковий доступ до єдиного ринку ще до вступу. При цьому конкретний пакет підтримки формуватиметься індивідуально залежно від прогресу кожної країни-кандидата. Мета полягає в тому, щоб стимулювати держави продовжувати політично складні реформи навіть у разі, якщо повноправне членство залишається питанням кількох років.

На відміну від попередніх ідей так званого «зворотного розширення», які передбачали надання країнам політичних прав ще до завершення процесу вступу (цей план не підтримали держави-члени ЄС), концепція поступової інтеграції передбачає економічні переваги, подібні до членства, але без фактичного вступу до Євросоюзу до моменту повної готовності країни.

За інформацією Politico, нинішня пропозиція вже має більше політичної підтримки, ніж попередні ініціативи. Франція та Німеччина раніше вже підтримували подібні концепції «полегшеного членства» для країн, процес вступу яких може тривати багато років. Посадовці вважають, що нинішній підхід буде більш прийнятним для столиць держав-членів.

За задумом Єврокомісії, доступ до переваг надаватиметься індивідуально залежно від того, наскільки кожна країна гармонізувала своє законодавство з нормами ЄС та реалізувала необхідні реформи. Це стане суттєвою відмінністю від чинної системи, за якої більшість переваг доступна лише повноправним членам Союзу.

Пропозиції з'явилися на тлі загального консенсусу серед урядів ЄС щодо необхідності прискорення процесу розширення, особливо після повномасштабної війни Росії проти України. Водночас держави-члени не готові приймати нових учасників до завершення всіх необхідних реформ. Саме тому Брюссель прагне прискорити процес, одночасно запровадивши додаткові запобіжники для заспокоєння скептично налаштованих країн.

За словами одного з посадовців, країни поступово «накопичуватимуть» доступ до нових переваг у міру виконання реформ, що має заспокоїти уряди, які побоюються надання привілеїв членства державам, які ще не вступили до ЄС.  

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія хоче продовжити дію механізму тимчасового захисту для українських біженців, які рятуються від війни, ще на один рік — до 4 березня 2028 року. Водночас у пропозиції передбачені зміни щодо кола осіб, які можуть претендувати на цей статус.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Україна

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Продати будинок стане простіше: Мін'юст виключив спірну норму з Порядку вчинення нотаріальних дій

Мін'юст виключив із Порядку вчинення нотаріальних дій підставу для відмови у посвідченні договорів щодо нерухомості.

Уряд оновив правила реєстрації авто і видачі водійських посвідчень — зміни

Кабмін змінює правила видачі водійських посвідчень і реєстрації авто: адміністративні процедури, пільги для постраждалих від війни та нові механізми перевірок.

Господарський суд Києва розглядає спір щодо вимог до «Сенс Банку» на суму, еквівалентну 1,75 млрд грн

Спроба агрохолдингу достроково стягнути кошти з державного «Сенс Банку» викликала дискусії через можливі бюджетні ризики та питання до процесуального розподілу справи в суді.

Мільярд гривень за «катування правосуддям»: Верховний Суд роз’яснив межі відповідальності суддів

Чому не можна подати позов проти суду за програну справу.

Податки для інвесторів можуть знизити до 5%: у Раді пропонують альтернативні стимули для вкладень в український бізнес

Законопроєкт передбачає знижену ставку ПДФО для окремих інвестиційних доходів та скасування обов’язку подавати декларацію для частини інвесторів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]