Єврокомісія готує систему пільг для країн-кандидатів ще до вступу в ЄС — Politico

Європейська комісія розробляє новий механізм поступової інтеграції країн-кандидатів до ЄС.

Фото: interfax.com.ua

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Європейська комісія розробляє плани щодо надання країнам-кандидатам до Європейського Союзу економічних переваг ще до їхнього вступу до блоку, оскільки уряди шукають способи прискорити розширення ЄС без зниження вимог до кандидатів. Про це повідомляє Politico.

Ці пропозиції є частиною ініціативи Єврокомісії щодо «поступової інтеграції» — надання країнам-кандидатам ширшого доступу до можливостей ЄС у міру виконання ними реформ, поки їхні заявки на членство ще перебувають на розгляді. Про це виданню повідомили двоє посадовців.

Серед переваг, які обговорюються, — доступ до окремих програм фінансування ЄС, преференційні торговельні режими та частковий доступ до єдиного ринку ще до вступу. При цьому конкретний пакет підтримки формуватиметься індивідуально залежно від прогресу кожної країни-кандидата. Мета полягає в тому, щоб стимулювати держави продовжувати політично складні реформи навіть у разі, якщо повноправне членство залишається питанням кількох років.

На відміну від попередніх ідей так званого «зворотного розширення», які передбачали надання країнам політичних прав ще до завершення процесу вступу (цей план не підтримали держави-члени ЄС), концепція поступової інтеграції передбачає економічні переваги, подібні до членства, але без фактичного вступу до Євросоюзу до моменту повної готовності країни.

За інформацією Politico, нинішня пропозиція вже має більше політичної підтримки, ніж попередні ініціативи. Франція та Німеччина раніше вже підтримували подібні концепції «полегшеного членства» для країн, процес вступу яких може тривати багато років. Посадовці вважають, що нинішній підхід буде більш прийнятним для столиць держав-членів.

За задумом Єврокомісії, доступ до переваг надаватиметься індивідуально залежно від того, наскільки кожна країна гармонізувала своє законодавство з нормами ЄС та реалізувала необхідні реформи. Це стане суттєвою відмінністю від чинної системи, за якої більшість переваг доступна лише повноправним членам Союзу.

Пропозиції з'явилися на тлі загального консенсусу серед урядів ЄС щодо необхідності прискорення процесу розширення, особливо після повномасштабної війни Росії проти України. Водночас держави-члени не готові приймати нових учасників до завершення всіх необхідних реформ. Саме тому Брюссель прагне прискорити процес, одночасно запровадивши додаткові запобіжники для заспокоєння скептично налаштованих країн.

За словами одного з посадовців, країни поступово «накопичуватимуть» доступ до нових переваг у міру виконання реформ, що має заспокоїти уряди, які побоюються надання привілеїв членства державам, які ще не вступили до ЄС.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія хоче продовжити дію механізму тимчасового захисту для українських біженців, які рятуються від війни, ще на один рік — до 4 березня 2028 року. Водночас у пропозиції передбачені зміни щодо кола осіб, які можуть претендувати на цей статус.

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