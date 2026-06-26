Еврокомиссия готовит систему льгот для стран-кандидатов еще до вступления в ЕС — Politico

Европейская комиссия разрабатывает новый механизм постепенной интеграции стран-кандидатов в ЕС.

Фото: interfax.com.ua

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Европейская комиссия разрабатывает планы по предоставлению странам-кандидатам в Европейский Союз экономических преимуществ еще до их вступления в блок, поскольку правительства ищут способы ускорить расширение ЕС без снижения требований к кандидатам. Об этом сообщает Politico.

Эти предложения являются частью инициативы Еврокомиссии по «постепенной интеграции» — предоставлению странам-кандидатам более широкого доступа к возможностям ЕС по мере проведения ими реформ, пока их заявки на членство еще находятся на рассмотрении. Об этом изданию сообщили двое чиновников.

Среди обсуждаемых преимуществ — доступ к отдельным программам финансирования ЕС, преференциальные торговые режимы и частичный доступ к единому рынку еще до вступления. При этом конкретный пакет поддержки будет формироваться индивидуально в зависимости от прогресса каждой страны-кандидата. Цель заключается в том, чтобы стимулировать государства продолжать политически сложные реформы даже в том случае, если полноправное членство остается вопросом нескольких лет.

В отличие от предыдущих идей так называемого «обратного расширения», которые предусматривали предоставление странам политических прав еще до завершения процесса вступления (этот план не поддержали государства-члены ЕС), концепция постепенной интеграции предусматривает экономические преимущества, аналогичные членству, но без фактического вступления в Евросоюз до момента полной готовности страны.

По информации Politico, нынешнее предложение уже имеет большую политическую поддержку, чем предыдущие инициативы. Франция и Германия ранее уже поддерживали подобные концепции «облегченного членства» для стран, процесс вступления которых может длиться многие годы. Чиновники считают, что нынешний подход будет более приемлемым для столиц государств-членов.

По замыслу Еврокомиссии, доступ к преимуществам будет предоставляться индивидуально в зависимости от того, насколько каждая страна гармонизировала свое законодательство с нормами ЕС и реализовала необходимые реформы. Это станет существенным отличием от действующей системы, при которой большинство преимуществ доступно только полноправным членам Союза.

Предложения появились на фоне общего консенсуса среди правительств ЕС относительно необходимости ускорения процесса расширения, особенно после полномасштабной войны России против Украины. В то же время государства-члены не готовы принимать новых участников до завершения всех необходимых реформ. Именно поэтому Брюссель стремится ускорить процесс, одновременно введя дополнительные меры предосторожности для успокоения скептически настроенных стран.

По словам одного из чиновников, страны постепенно будут «накапливать» доступ к новым преимуществам по мере выполнения реформ, что должно успокоить правительства, опасающиеся предоставления привилегий членства государствам, которые еще не вступили в ЕС.

Ранее Европейская комиссия хочет продлить действие механизма временной защиты для украинских беженцев, спасающихся от войны, еще на один год — до 4 марта 2028 года. В то же время в предложении предусмотрены изменения относительно круга лиц, которые смогут претендовать на этот статус.

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