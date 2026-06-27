Дополнительный отпуск для медсестер: кто имеет право и сколько дней можно получить

Медицинским сестрам разъяснили, в каких условиях они имеют право на ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Медицинские сестры имеют право на ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда продолжительностью до 7 календарных дней. Такое право предусмотрено статьей 8 Закона Украины «Об отпусках» и распространяется на работников независимо от формы собственности учреждения здравоохранения при соблюдении требований законодательства.

В соответствии со статьей 8 Закона Украины «Об отпусках» и Списком производств, работ, профессий и должностей, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №1290, работа врачей, медицинских сестер и младших медицинских сестер связана с повышенной нервно-эмоциональной нагрузкой. Именно поэтому они имеют право на ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью до 7 календарных дней. Об этом сообщает Гоструда.

Право на отпуск не зависит от формы собственности медучреждения

Форма собственности учреждения здравоохранения не влияет на право медицинской сестры на дополнительный отпуск. Коммунальная больница, частная клиника или даже кабинет врача-ФЛП — если должность работника соответствует квалификационным характеристикам медицинской сестры, право на дополнительный отпуск сохраняется. Главным критерием являются условия труда, а не форма собственности учреждения.

При каких условиях предоставляется дополнительный отпуск

Ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда предоставляется пропорционально фактически отработанному времени. В стаж, дающий право на такой отпуск, засчитываются только те дни, когда медицинская сестра фактически работала в условиях повышенной нервно-эмоциональной нагрузки не менее половины продолжительности рабочего дня. Работодатель обязан вести учет такого времени.

Вместе с тем закон устанавливает лишь максимальную продолжительность такого отпуска — до 7 календарных дней. Конкретное количество дней отдыха должно быть определено коллективным или трудовым договором предприятия.

Таким образом, право на дополнительный отпуск возникает при наличии трех условий: работник занимает должность медицинской сестры, фактически работает в условиях повышенной нервно-эмоциональной нагрузки не менее половины рабочего дня, а продолжительность дополнительного отпуска определена коллективным или трудовым договором.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.