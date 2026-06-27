Додаткова відпустка для медсестер: хто має право та скільки днів можна отримати

Медичним сестрам роз'яснили, за яких умов вони мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці.

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Медичні сестри мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до 7 календарних днів. Таке право передбачене статтею 8 Закону України «Про відпустки» та поширюється на працівників незалежно від форми власності закладу охорони здоров’я за умови дотримання вимог законодавства.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про відпустки» та Списку виробництв, робіт, професій і посад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1290, робота лікарів, медичних сестер і молодших медичних сестер пов’язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням. Саме тому вони мають право на щорічну додаткову відпустку тривалістю до 7 календарних днів. Про це нагадує Держпраці.

Право на відпустку не залежить від форми власності медзакладу

Форма власності закладу охорони здоров’я не впливає на право медичної сестри на додаткову відпустку. Комунальна лікарня, приватна клініка чи навіть кабінет лікаря-ФОП – якщо посада працівника відповідає кваліфікаційним характеристикам медичної сестри, право на додаткову відпустку зберігається. Головним критерієм є умови праці, а не форма власності закладу.

За яких умов надається додаткова відпустка

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу. До стажу, який дає право на таку відпустку, зараховуються лише ті дні, коли медична сестра працювала в умовах підвищеного нервово-емоційного навантаження не менше половини тривалості робочого дня. Роботодавець зобов’язаний вести облік такого часу.

Водночас закон встановлює лише максимальну тривалість такої відпустки — до 7 календарних днів. Конкретна кількість днів відпочинку має бути визначена колективним або трудовим договором підприємства.

Таким чином, право на додаткову відпустку виникає за наявності трьох умов: працівник обіймає посаду медичної сестри, фактично працює в умовах підвищеного нервово-емоційного навантаження не менше половини робочого дня, а тривалість додаткової відпустки визначена колективним або трудовим договором.

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