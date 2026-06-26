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РСУ погодила збільшення кількості помічників для перших трьох судів

15:00, 26 червня 2026
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Рада суддів підтримала рішення зборів суддів трьох районних судів — у Києві, Одесі та Запоріжжі — щодо збільшення кількості помічників до двох на одного суддю.
РСУ погодила збільшення кількості помічників для перших трьох судів
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Рада суддів України підтримала рішення зборів суддів трьох районних судів щодо збільшення кількості помічників до двох на одного суддю.

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Перші рішення за новими правилами

Нагадаємо, що 12 лютого 2026 року Рада суддів України внесла зміни до Положення про помічника судді. Оновлений документ дозволяє у виняткових випадках подвоювати штат помічників (до двох на одного суддю), якщо є відповідне рішення зборів суддів та погодження від РСУ.

Під час засідання члени Ради розглянули та проголосували за погодження рішень зборів трьох установ:

  • Шевченківського районного суду міста Києва (на підставі рішення зборів від 16.09.2025);
  • Київського районного суду міста Одеси;
  • Комунарського районного суду міста Запоріжжя.

Рішення щодо судів буде офіційно направлено до Державної судової адміністрації (ДСА) України для подальшої практичної реалізації. Збільшення ліміту стосується кожного судді, який фактично здійснює правосуддя, причому додаткові помічники голови суду та його заступників у цей підрахунок не входять.

Позиція ДСА та масштаби запиту

Як зазначив доповідач під час засідання, додаткові помічники не здатні повністю розв'язати глобальну проблему кадрового голоду серед самих суддів. Проте такий крок дозволить суттєво підвищити ефективність роботи, покращити якість підготовки судових рішень та пришвидшити розгляд справ.

Ця ініціатива має колосальний попит у судовій системі. Наразі до РСУ вже надійшло 46 аналогічних звернень від судів різних юрисдикцій. Для задоволення всіх цих запитів знадобиться орієнтовно 320 додаткових штатних одиниць.

Позиція Державної судової адміністрації

Представник ДСА наголосив, що відомство повністю підтримує розширення штату помічників до двох на кожного діючого суддю. Водночас було висловлено важливе застереження: таке погодження має діяти виключно в межах відповідного бюджетного періоду.

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суд РСУ

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