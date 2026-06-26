  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Совет судей согласовал увеличение количества помощников для первых трех судов

15:00, 26 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Совет судей поддержал решения собраний судей трех районных судов — в Киеве, Одессе и Запорожье — относительно увеличения количества помощников до двух на одного судью.
Совет судей согласовал увеличение количества помощников для первых трех судов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет судей поддержал решения собраний судей трех районных судов относительно увеличения количества помощников до двух на одного судью.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Первые решения по новым правилам

Напомним, что 12 февраля 2026 года Совет судей Украины внес изменения в Положение о помощнике судьи. Обновленный документ позволяет в исключительных случаях удваивать штат помощников (до двух на одного судью), если есть соответствующее решение собрания судей и согласование от РСУ.

Во время заседания члены Совета рассмотрели и проголосовали за согласование решений собраний трех учреждений:

  • Шевченковского районного суда города Киева
  • Киевского районного суда города Одессы;
  • Коммунарского районного суда города Запорожья.

Решение по судам будет официально направлено в Государственную судебную администрацию (ГСА) Украины для дальнейшей практической реализации. Увеличение лимита касается каждого судьи, который фактически осуществляет правосудие, причем дополнительные помощники председателя суда и его заместителей в этот подсчет не входят.

Позиция ГСА и масштабы запроса

Как отметил докладчик во время заседания, дополнительные помощники не способны полностью решить глобальную проблему кадрового голода среди самих судей. Однако такой шаг позволит существенно повысить эффективность работы, улучшить качество подготовки судебных решений и ускорить рассмотрение дел.

Эта инициатива имеет колоссальный спрос в судебной системе. На данный момент в РСУ уже поступило 46 аналогичных обращений от судов различных юрисдикций. Для удовлетворения всех этих запросов понадобится ориентировочно 320 дополнительных штатных единиц.

Позиция Государственной судебной администрации

Представитель ГСА подчеркнул, что ведомство полностью поддерживает расширение штата помощников до двух на каждого действующего судью. В то же время было высказано важное предостережение: такое согласование должно действовать исключительно в пределах соответствующего бюджетного периода.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд РСУ

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Совет судей согласовал увеличение количества помощников для первых трех судов

Совет судей поддержал решения собраний судей трех районных судов — в Киеве, Одессе и Запорожье — относительно увеличения количества помощников до двух на одного судью.

Рада судей Украины начала подготовку к ХХІ внеочередному съезду судей

Члены Рады судей Украины утвердили составы организационных комитетов по подготовке и проведению совместных собраний судей местных общих судов в рамках подготовки к предстоящему ХХІ внеочередному съезду судей Украины.

За выигрыш автомобиля или смартфона придется заплатить ГНС: почему «бесплатный» приз может стоить победителю больших денег

Какой доход в виде выигрыша подлежит налогообложению и о каких суммах идет речь.

Работника вынудили уволиться во время оккупации Крыма: БП ВС восстановила его на работе после решения ЕСПЧ

Решение ЕСПЧ о нарушении принципа правовой определённости стало основанием для частичной отмены постановления Верховного Суда Украины и восстановления в силе судебных решений о незаконности увольнения работника.

40 000 гривен за сутки штурма: новая система вознаграждений в Силах обороны

Реформа денежного обеспечения внедряет систему стимулов: от 10 000 грн «тыловых» до 460 000 грн «боевых».

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]