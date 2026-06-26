Совет судей согласовал увеличение количества помощников для первых трех судов

Совет судей поддержал решения собраний судей трех районных судов — в Киеве, Одессе и Запорожье — относительно увеличения количества помощников до двух на одного судью.

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Совет судей поддержал решения собраний судей трех районных судов относительно увеличения количества помощников до двух на одного судью.

Первые решения по новым правилам

Напомним, что 12 февраля 2026 года Совет судей Украины внес изменения в Положение о помощнике судьи. Обновленный документ позволяет в исключительных случаях удваивать штат помощников (до двух на одного судью), если есть соответствующее решение собрания судей и согласование от РСУ.

Во время заседания члены Совета рассмотрели и проголосовали за согласование решений собраний трех учреждений:

Шевченковского районного суда города Киева

Киевского районного суда города Одессы ;

; Коммунарского районного суда города Запорожья.

Решение по судам будет официально направлено в Государственную судебную администрацию (ГСА) Украины для дальнейшей практической реализации. Увеличение лимита касается каждого судьи, который фактически осуществляет правосудие, причем дополнительные помощники председателя суда и его заместителей в этот подсчет не входят.

Позиция ГСА и масштабы запроса

Как отметил докладчик во время заседания, дополнительные помощники не способны полностью решить глобальную проблему кадрового голода среди самих судей. Однако такой шаг позволит существенно повысить эффективность работы, улучшить качество подготовки судебных решений и ускорить рассмотрение дел.

Эта инициатива имеет колоссальный спрос в судебной системе. На данный момент в РСУ уже поступило 46 аналогичных обращений от судов различных юрисдикций. Для удовлетворения всех этих запросов понадобится ориентировочно 320 дополнительных штатных единиц.

Позиция Государственной судебной администрации

Представитель ГСА подчеркнул, что ведомство полностью поддерживает расширение штата помощников до двух на каждого действующего судью. В то же время было высказано важное предостережение: такое согласование должно действовать исключительно в пределах соответствующего бюджетного периода.

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