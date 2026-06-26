ТЦК отказал мужчине в отсрочке: считает, что отца с инвалидностью может содержать его жена-пенсионерка

Комиссия при ТЦК отказала в предоставлении отсрочки, полагая, что обязанность содержания отца с инвалидностью может выполнять его жена-пенсионерка.

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Кировоградский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение комиссии при территориальном центре комплектования, которым военнообязанному отказали в предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации в связи с уходом за отцом с инвалидностью II группы. Суд пришел к выводу, что комиссия применила нормы материального права формально, без надлежащей оценки фактических обстоятельств относительно наличия других лиц, обязанных содержать отца истца.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием отменить решение комиссии, оформленное протоколом от 19 февраля 2026 года, и обязать повторно рассмотреть его заявление о предоставлении отсрочки в соответствии с пунктом 13 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Основанием обращения стал отказ в отсрочке, несмотря на предоставление истцом документов, подтверждающих инвалидность отца II группы, родственные связи и заявление отца об определении сына лицом, осуществляющим его содержание.

Комиссия мотивировала отказ тем, что у отца истца есть жена, которая в соответствии с законом обязана его содержать, а также тем, что не представлены документы, подтверждающие невозможность исполнения этой обязанности.

Истец возражал против таких выводов, указывая, что жена отца является пенсионером по возрасту и, следовательно, нетрудоспособным лицом в понимании статьи 75 Семейного кодекса Украины, а значит не может считаться способной обеспечивать содержание мужа.

Позиции сторон и оценка доказательств

Суд установил, что отец истца имеет инвалидность II группы и состоит в зарегистрированном браке с лицом пенсионного возраста. Эти обстоятельства подтверждены материалами дела и не оспаривались сторонами.

Ответчик настаивал, что наличие жены исключает право на отсрочку при отсутствии документов, подтверждающих невозможность исполнения ею обязанности по содержанию.

Суд отметил, что право супругов на взаимное содержание в соответствии со статьей 75 Семейного кодекса Украины связано не только с формальным семейным статусом, но и с фактической нетрудоспособностью и нуждаемостью в материальной помощи. В связи с этим пенсионный возраст является обстоятельством, имеющим значение для оценки способности лица выполнять обязанность по содержанию.

Мотивы суда

Суд исходил из того, что право на отсрочку по пункту 13 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» возникает при наличии совокупности условий, в частности инвалидности одного из родителей и отсутствии других лиц, которые по закону обязаны и фактически могут его содержать.

Суд подчеркнул, что сам по себе формальный обязанность супруги не является достаточным основанием для отказа в отсрочке без проверки реальной возможности ее исполнения. Комиссия ограничилась формальным подходом и не дала надлежащей оценки обстоятельствам, связанным с пенсионным статусом супруги отца истца.

Вместе с тем суд указал, что материалы дела не содержат данных о других лицах, которые могли бы обеспечивать содержание лица с инвалидностью, кроме истца как совершеннолетнего ребенка, имеющего соответствующую обязанность в рамках семейного законодательства.

Вывод суда

Суд пришел к выводу, что комиссия при принятии решения не обеспечила полного и объективного исследования всех обстоятельств дела, что привело к неправильному применению норм материального права.

Решение комиссии об отказе в предоставлении отсрочки признано противоправным и отменено.

Суд по делу № 340/1102/26 обязал комиссию повторно рассмотреть заявление истца с учетом выводов, изложенных в судебном решении.

Отдельно суд решил вопрос судебных расходов и взыскал в пользу истца часть уплаченного судебного сбора за счет бюджетных ассигнований ответчика.

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