Рада судей Украины начала подготовку к ХХІ внеочередному съезду судей

Члены Рады судей Украины утвердили составы организационных комитетов по подготовке и проведению совместных собраний судей местных общих судов в рамках подготовки к предстоящему ХХІ внеочередному съезду судей Украины.

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Как сообщил председатель Рады судей Виталий Салихов, предстоящий съезд будет иметь важное значение для всей судебной ветви власти. На повестке дня будут стоять два критически важных вопроса:

Заполнение вакансий членов Высшего совета правосудия (ВСП) , которые появятся в январе 2027 года;

, которые появятся в январе 2027 года; Избрание судей Конституционного Суда Украины (КСУ).

Ход подготовки

Процесс организации съезда уже находится в активной фазе. Первые организационные шаги и решения были приняты Радой еще на предыдущем заседании. На данный момент все регионы Украины уже подали свои кандидатуры для формирования рабочих органов.

По результатам обсуждения члены РСУ единогласно поддержали предложение председателя и проголосовали за утверждение персонального состава оргкомитетов, которые непосредственно будут заниматься организацией совместных собраний судей местных общих судов.

В итоге РСУ приняла к сведению информацию председателя Рады судей Украины относительно организационных вопросов подготовки и проведения 21-го внеочередного съезда судей Украины и утвердила состав организационных комитетов по подготовке и проведению совместных собраний судей местных общих судов Украины.

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