Рада суддів України розпочала підготовку до ХХІ позачергового з'їзду суддів

Члени Ради суддів України затвердили склади організаційних комітетів з підготовки та проведення спільних зборів суддів місцевих загальних судів в рамках підготовки до майбутнього ХХІ позачергового з'їзду суддів України.

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Як повідомив голова Ради суддів Віталій Саліхов, майбутній з'їзд матиме важливе значення для всієї судової гілки влади. На порядку денному стоятимуть два критично важливі питання:

Заповнення вакансій членів Вищої ради правосуддя (ВРП) , які з'являться у січні 2027 року;

, які з'являться у січні 2027 року; Обрання суддів Конституційного Суду України (КСУ).

Перебіг підготовки

Процес організації з'їзду вже перебуває в активній фазі. Перші організаційні кроки та рішення були ухвалені Радою ще на попередньому засіданні. Наразі всі регіони України вже подали свої кандидатури для формування робочих органів.

За результатами обговорення члени РСУ одностайно підтримали пропозицію голови та проголосували за затвердження персонального складу оргкомітетів, які безпосередньо займатимуться організацією спільних зборів суддів місцевих загальних судів.

У підсумку РСУ взяла до відома інформацію голови Ради суддів України щодо організаційних питань підготовки та проведення 21-го позачергового з'їзду суддів України та затвердила склад організаційних комітетів з підготовки та проведення спільних зборів суддів місцевих загальних судів України.

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