Що робити іноземцю, який не можете вчасно виїхати з України: відповідь Міграційної служби

Іноземці можуть скористатися процедурою добровільного повернення.

Фото: dmsu.gov.ua

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Іноземці та особи без громадянства, які з поважних причин не можуть залишити Україну до завершення дозволеного строку перебування, можуть скористатися процедурою добровільного повернення. Про це нагадала Міграційна служба України.

Для цього потрібно не пізніше останнього дня законного перебування звернутися до територіального підрозділу Центрально-південного міжрегіонального управління ДМС та подати відповідну заяву.

У відомстві зазначили, що заяву розглядають упродовж 10 робочих днів. У разі позитивного рішення особі видають довідку, а строк перебування в Україні продовжується на період оформлення добровільного повернення – до 60 днів.

«Ця процедура дозволяє виїхати з України без порушення міграційного законодавства та уникнути примусового повернення, видворення і заборони на подальший в'їзд.

Якщо розумієте, що не зможете залишити Україну вчасно, не чекайте закінчення дозволеного строку перебування – зверніться до міграційної служби завчасно», - додали у міграційній службі.

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