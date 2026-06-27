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Що робити іноземцю, який не можете вчасно виїхати з України: відповідь Міграційної служби

10:19, 27 червня 2026
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Іноземці можуть скористатися процедурою добровільного повернення.
Що робити іноземцю, який не можете вчасно виїхати з України: відповідь Міграційної служби
Фото: dmsu.gov.ua
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Іноземці та особи без громадянства, які з поважних причин не можуть залишити Україну до завершення дозволеного строку перебування, можуть скористатися процедурою добровільного повернення. Про це нагадала Міграційна служба України.

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Для цього потрібно не пізніше останнього дня законного перебування звернутися до територіального підрозділу Центрально-південного міжрегіонального управління ДМС та подати відповідну заяву.

У відомстві зазначили, що заяву розглядають упродовж 10 робочих днів. У разі позитивного рішення особі видають довідку, а строк перебування в Україні продовжується на період оформлення добровільного повернення – до 60 днів.

«Ця процедура дозволяє виїхати з України без порушення міграційного законодавства та уникнути примусового повернення, видворення і заборони на подальший в'їзд.

Якщо розумієте, що не зможете залишити Україну вчасно, не чекайте закінчення дозволеного строку перебування – зверніться до міграційної служби завчасно», - додали у міграційній службі.

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міграційна служба

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