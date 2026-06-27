Что делать иностранцу, который не может вовремя выехать из Украины: ответ Миграционной службы

Иностранцы могут воспользоваться процедурой добровольного возвращения.

Фото: dmsu.gov.ua

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Иностранцы и лица без гражданства, которые по уважительным причинам не могут покинуть Украину до завершения разрешенного срока пребывания, могут воспользоваться процедурой добровольного возвращения. Об этом напомнила Миграционная служба Украины.

Для этого необходимо не позднее последнего дня законного пребывания обратиться в территориальное подразделение Центрально-южного межрегионального управления ГМС и подать соответствующее заявление.

В ведомстве отметили, что заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней. В случае положительного решения лицу выдают справку, а срок пребывания в Украине продлевается на период оформления добровольного возвращения — до 60 дней.

«Эта процедура позволяет выехать из Украины без нарушения миграционного законодательства и избежать принудительного возвращения, выдворения и запрета на дальнейший въезд.

Если понимаете, что не сможете покинуть Украину вовремя, не ждите окончания разрешенного срока пребывания — обратитесь в миграционную службу заранее», — добавили в ведомстве.

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