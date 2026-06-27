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Что делать иностранцу, который не может вовремя выехать из Украины: ответ Миграционной службы

10:19, 27 июня 2026
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Иностранцы могут воспользоваться процедурой добровольного возвращения.
Что делать иностранцу, который не может вовремя выехать из Украины: ответ Миграционной службы
Фото: dmsu.gov.ua
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Иностранцы и лица без гражданства, которые по уважительным причинам не могут покинуть Украину до завершения разрешенного срока пребывания, могут воспользоваться процедурой добровольного возвращения. Об этом напомнила Миграционная служба Украины.

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Для этого необходимо не позднее последнего дня законного пребывания обратиться в территориальное подразделение Центрально-южного межрегионального управления ГМС и подать соответствующее заявление.

В ведомстве отметили, что заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней. В случае положительного решения лицу выдают справку, а срок пребывания в Украине продлевается на период оформления добровольного возвращения — до 60 дней.

«Эта процедура позволяет выехать из Украины без нарушения миграционного законодательства и избежать принудительного возвращения, выдворения и запрета на дальнейший въезд.

Если понимаете, что не сможете покинуть Украину вовремя, не ждите окончания разрешенного срока пребывания — обратитесь в миграционную службу заранее», — добавили в ведомстве.

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миграционная служба

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