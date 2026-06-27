Киевщину накроет аномальная жара: прогнозируют до +38 градусов

На следующей неделе в Киевской области ожидается сильная жара.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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Украинский гидрометцентр предупредил жителей Киевщины об аномальной жаре.

«В результате распространения жаркого воздуха 29–30 июня ожидается сильная жара. Максимальная температура днем составит 35–38°», — говорится в заявлении.

В гидрометцентре подчеркнули, что сильная жара может привести к осложнениям в работе энергетических, коммунальных предприятий, железнодорожного и автомобильного транспорта, а также будет негативно влиять на жизнедеятельность населения.

В КГГА напомнили жителям города, как легче пережить жару:

▪️ избегайте длительного пребывания на улице в часы активного солнца — с 12:00 до 16:00, лучше в этот период находиться в помещении;

▪️ утром и ночью проветривайте жилье, а в течение дня окна лучше затемнить;

▪️ отдавайте предпочтение одежде из натуральных легких и светлых тканей, поскольку синтетика плохо пропускает воздух;

▪️ старайтесь максимально прикрывать тело одеждой, чтобы защитить кожу от солнечных ожогов, и наносите солнцезащитные средства;

▪️ надевайте головной убор, чтобы избежать солнечного удара, также носите солнцезащитные очки;

▪️ пейте много воды, прохладных напитков, откажитесь от алкоголя, ведь он способствует быстрому обезвоживанию организма;

▪️ отдавайте предпочтение овощам, фруктам, зелени и меньше употребляйте жирную пищу, жареные и копченые продукты;

▪️ чаще проводите водные процедуры и принимайте душ комнатной температуры. Это обеспечит саморегуляцию температуры тела.

В жаркий период нежелательны интенсивные физические нагрузки и тренировки.

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