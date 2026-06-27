  1. Общество

Киевщину накроет аномальная жара: прогнозируют до +38 градусов

00:06, 27 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На следующей неделе в Киевской области ожидается сильная жара.
Киевщину накроет аномальная жара: прогнозируют до +38 градусов
Фото: vechirniy.kyiv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинский гидрометцентр предупредил жителей Киевщины об аномальной жаре.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«В результате распространения жаркого воздуха 29–30 июня ожидается сильная жара. Максимальная температура днем составит 35–38°», — говорится в заявлении.

В гидрометцентре подчеркнули, что сильная жара может привести к осложнениям в работе энергетических, коммунальных предприятий, железнодорожного и автомобильного транспорта, а также будет негативно влиять на жизнедеятельность населения.

В КГГА напомнили жителям города, как легче пережить жару:

▪️ избегайте длительного пребывания на улице в часы активного солнца — с 12:00 до 16:00, лучше в этот период находиться в помещении;

▪️ утром и ночью проветривайте жилье, а в течение дня окна лучше затемнить;

▪️ отдавайте предпочтение одежде из натуральных легких и светлых тканей, поскольку синтетика плохо пропускает воздух;

▪️ старайтесь максимально прикрывать тело одеждой, чтобы защитить кожу от солнечных ожогов, и наносите солнцезащитные средства;

▪️ надевайте головной убор, чтобы избежать солнечного удара, также носите солнцезащитные очки;

▪️ пейте много воды, прохладных напитков, откажитесь от алкоголя, ведь он способствует быстрому обезвоживанию организма;

▪️ отдавайте предпочтение овощам, фруктам, зелени и меньше употребляйте жирную пищу, жареные и копченые продукты;

▪️ чаще проводите водные процедуры и принимайте душ комнатной температуры. Это обеспечит саморегуляцию температуры тела.

В жаркий период нежелательны интенсивные физические нагрузки и тренировки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев прогноз погоды погода

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Продать дом станет проще: Минюст исключил спорную норму из Порядка совершения нотариальных действий

Минюст исключил из Порядка совершения нотариальных действий основание для отказа в удостоверении договоров, связанных с недвижимостью.

Правительство обновило правила регистрации автомобилей и выдачи водительских удостоверений — изменения

Кабмин меняет правила выдачи водительских удостоверений и регистрации авто: административные процедуры, льготы для пострадавших от войны и новые механизмы проверок.

Хозяйственный суд Киева рассматривает спор относительно требований к «Сенс Банку» на сумму, эквивалентную 1,75 млрд грн

Попытка агрохолдинга досрочно взыскать средства с государственного «Сенс Банка» вызвала дискуссии из-за возможных бюджетных рисков и вопросов к процессуальному распределению дела в суде.

Миллиард гривен за «пытки правосудием»: Верховный Суд разъяснил пределы ответственности судей

Почему нельзя подать иск против суда за проигранное дело.

Налоги для инвесторов могут снизить до 5%: в Раде предлагают альтернативные стимулы для вложений в украинский бизнес

Законопроект предусматривает пониженную ставку НДФЛ для отдельных инвестиционных доходов и отмену обязанности подавать декларацию для части инвесторов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]