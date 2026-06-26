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Как вернуть права в Польше после нетрезвого вождения: для водителей закрыли «онлайн-лазейку» и подняли цену в 5 раз

15:01, 26 июня 2026
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В Польше изменили правила возврата водительских прав для водителей после алкоголя: курс теперь проходит только офлайн, а его стоимость выросла в пять раз.
Как вернуть права в Польше после нетрезвого вождения: для водителей закрыли «онлайн-лазейку» и подняли цену в 5 раз
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В Польше изменили правила возврата водительских прав для людей, которых задержали за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Речь идет о специальном обязательном реабилитационном курсе, без прохождения которого восстановить право управления невозможно после исполнения приговора суда.

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С 24 июня стоимость такого курса выросла с 500 до 2500 злотых, то есть в пять раз. Одновременно полностью отменили возможность дистанционного обучения — теперь курс проводится только очно в воеводских центрах дорожного движения (WORD).

Что это за курс и кого он касается

Курс является обязательным этапом для водителей, которых суд признал виновными в управлении транспортом в состоянии опьянения или после употребления наркотических веществ. Он нужен не для «обучения правилам дорожного движения», а как так называемая программа ресоциализации — то есть курс, направленный на изменение поведения водителя и снижение риска повторных нарушений.

Человек может вернуться к управлению транспортом только после завершения всех санкций, назначенных судом, и прохождения этого курса. Направление выдает местная администрация (староста), а обучение организуют региональные центры дорожного движения.

Почему отменили онлайн-формат

Ранее часть центров позволяла проходить курс дистанционно, что вызывало критику. По сути обучение сводилось к формальному участию, и контролировать реальное присутствие было сложно.

После изменений курс разрешено проводить исключительно офлайн. Участники должны физически присутствовать на занятиях, которые длятся два дня и состоят из двух полноценных восьмичасовых сессий. В группе может быть максимум 15 человек, занятия проводят инструктор и психолог.

В польских дорожных центрах также фиксировали случаи, которые стали аргументом для ужесточения правил: отдельные участники приходили на занятия в состоянии опьянения или демонстрировали несерьезное отношение к процессу, что ставило под сомнение эффективность прежней модели обучения.

Почему повысили стоимость

Повышение цены специалисты объясняют экономическими причинами. Прежний тариф в 500 злотых не менялся много лет и уже не покрывал расходы на организацию курсов, оплату работы специалистов и сопровождение обучения.

Новый тариф в 2500 злотых, по логике регулятора, должен приблизить оплату к реальной стоимости услуги. Также подчеркивается, что курс проводят квалифицированные специалисты в сфере профилактики зависимостей, что дополнительно влияет на цену.

Что входит в программу обучения

Курс длится два дня и охватывает темы, связанные с влиянием алкоголя и психоактивных веществ на организм и поведение водителя. Участникам объясняют механизмы зависимости, рассматривают статистику дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, а также вопросы ответственности за такие правонарушения.

После изменений в программу добавили также медицинский блок — в частности о влиянии алкоголя на развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Обновление объясняют тем, что это должно усилить профилактический эффект и показать долгосрочные последствия злоупотребления алкоголем.

Сколько стоит вернуть водительские права

Сам курс — лишь часть расходов. Помимо него водитель оплачивает медицинское обследование, психологические тесты, сдачу экзамена на право управления и оформление нового документа. В итоге общая стоимость восстановления прав существенно растет, а сам процесс может занимать несколько недель из-за очередей на обследования и запись на обучение.

Есть ли эффект

Среди экспертов нет единого мнения о том, повлияет ли повышение стоимости на поведение водителей. Часть специалистов считает, что финансовый барьер может сдерживать нарушителей без зависимости. В то же время психологи предупреждают, что для людей с алкогольной зависимостью стоимость не является определяющим фактором, и риск повторных нарушений сохраняется.

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Польша водительские права авто автомобиль

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