Як повернути права у Польщі після нетверезого кермування: для водіїв закрили «онлайн-лазівку» та підняли ціну в 5 разів

У Польщі змінили правила повернення водійських прав для водіїв після алкоголю: курс тепер проходить лише офлайн, а його вартість зросла у п’ять разів.

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У Польщі змінили правила повернення водійських прав для людей, яких затримали за керування автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Йдеться про спеціальний обов’язковий курс реабілітаційного типу, без якого відновити право керування неможливо після виконання вироку суду.

З 24 червня вартість такого курсу зросла з 500 до 2500 злотих, тобто у п’ять разів. Одночасно повністю скасували можливість проходити навчання дистанційно — тепер воно відбувається лише очно у воєводських центрах дорожнього руху (WORD).

Що це за курс і кого він стосується

Курс є обов’язковим етапом для водіїв, яких суд визнав винними у керуванні транспортом у стані сп’яніння або після вживання наркотичних речовин. Він потрібен не для «навчання правилам дорожнього руху», а як так званий курс ресоціалізації — тобто програма, яка має впливати на поведінку водія та зменшити ризик повторного порушення.

Людина може повернутися до керування тільки після завершення всіх санкцій, призначених судом, і проходження цього курсу. Направлення видає місцева адміністрація (староста), а організовують навчання регіональні центри дорожнього руху.

Чому скасували онлайн-формат

Раніше частина центрів дозволяла проходити курс дистанційно, що викликало критику. Фактично навчання зводилося до формальної присутності, і контролювати реальну участь було складно.

Після змін курс дозволено проводити виключно офлайн. Учасники мають бути фізично присутніми на заняттях, які тривають два дні та складаються з двох повноцінних восьмигодинних сесій. У групі може бути максимум 15 осіб, а заняття проводять інструктор і психолог.

У польських дорожніх центрах також фіксували випадки, які стали аргументом для посилення правил. Йшлося про те, що окремі учасники приходили на заняття у стані сп’яніння або поводилися так, ніби не сприймають курс серйозно, що поставило під сумнів ефективність попередньої моделі навчання.

Чому підвищили вартість

Підвищення ціни фахівці пояснюють економічними причинами. Попередній тариф у 500 злотих не змінювався багато років і вже не покривав витрати на організацію курсів, оплату роботи фахівців та супровід навчання.

Новий тариф у 2500 злотих, за логікою регулятора, має наблизити оплату до реальної вартості послуги. Також підкреслюється, що курс проводять кваліфіковані спеціалісти у сфері профілактики залежностей, що додатково впливає на ціну.

Що входить у програму навчання

Курс триває два дні та охоплює теми, пов’язані з впливом алкоголю та психоактивних речовин на організм і поведінку водія. Учасникам пояснюють механізми залежності, розглядають статистику дорожньо-транспортних пригод за участю нетверезих водіїв, а також питання відповідальності за такі правопорушення.

Після змін до програми додали також медичний блок — зокрема про вплив алкоголю на розвиток серцево-судинних і онкологічних захворювань. Оновлення обґрунтовують тим, що це має посилити профілактичний ефект і показати довгострокові наслідки зловживання алкоголем.

Скільки коштує повернути водійські права

Сам курс — лише частина витрат. Окрім нього, водій оплачує медичне обстеження, психологічні тести, складання іспиту на право керування та оформлення нового документа. У підсумку загальна вартість відновлення прав суттєво зростає, а сам процес може тривати кілька тижнів через черги на обстеження та запис на навчання.

Чи дає це ефект

Серед експертів немає єдиної думки щодо того, чи вплине підвищення вартості на поведінку водіїв. Частина фахівців вважає, що фінансовий бар’єр може стримувати порушників без залежності. Водночас психологи застерігають, що для людей із алкогольною залежністю вартість не є визначальним фактором, і ризик повторних порушень залишається.

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