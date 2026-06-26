Транспортні аварії розслідуватиме окреме Національне бюро: законопроєкт перевірили на відповідність праву ЄС

Комітет з питань інтеграції України до ЄС розглянув законопроєкт про створення Національного бюро розслідувань аварійних подій на транспорті та дійшов висновку, що він потребує доопрацювання.

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Комітет з питань інтеграції України до ЄС розглянув проєкт Закону про Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті №13674, який визначає правові засади створення та діяльності постійно діючого незалежного органу з розслідування аварійних подій на транспорті, його основні обов’язки щодо проведення розслідувань, кваліфікаційні вимоги до директора, а також положення щодо контролю за діяльністю та підзвітності Бюро, використання матеріалів розслідувань, захисту конфіденційної інформації та порядку надання інформації про аварійні події.

Згідно з висновком Комітету, цей законопроєкт, як і альтернативний до нього проєкт Закону про Національне бюро розслідувань на транспорті (№13674-1), не суперечать Угоді про асоціацію та міжнародно-правовим зобов’язанням України, однак потребують доопрацювання з урахуванням положень Директиви (ЄС) 2016/798 та Регламенту (ЄС) №996/2010.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що в Україні планують створити Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті як єдиний орган, що займатиметься розслідуванням інцидентів у різних видах транспорту.

До його повноважень входитиме проведення розслідувань аварійних подій на автомобільному транспорті (за винятком випадків із військовими транспортними засобами), міському електричному транспорті (крім метрополітену), морському та внутрішньому водному транспорті (за винятком інцидентів із суднами під військово-морським прапором України), а також в авіаційній сфері (окрім подій за участю державних та іноземних військових повітряних суден) і на залізничному транспорті.

Бюро також здійснюватиме класифікацію та облік аварійних подій відповідно до затверджених порядків розслідування для кожного виду транспорту, а також проводитиме аналіз причин їх виникнення під час розслідувань і за їх результатами.

Керівником Національного бюро та його заступниками зможуть бути громадяни України віком від 35 років, які володіють державною мовою, мають ступінь магістра у сфері транспорту, щонайменше 10 років професійного стажу у галузі та не менше 5 років досвіду роботи на керівних посадах у державних органах, установах або організаціях. Також обов’язковим є вільне володіння однією з офіційних мов Ради Європи.

Прийом на роботу до Національного бюро здійснюватиметься виключно на конкурсній основі — без конкурсного відбору працевлаштування буде заборонене.

Працівники, які безпосередньо братимуть участь у розслідуванні аварійних подій, проходитимуть обов’язкову перепідготовку або підвищення кваліфікації кожні два роки, зокрема за кордоном.

Окремо передбачено, що співробітники без попереднього досвіду роботи у сфері розслідування аварій після призначення на посаду проходитимуть обов’язкове стажування та набуття практичного досвіду в Національному бюро протягом одного року.

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