В Україні створять Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті

В Україні планують створити Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті. Про це свідчить урядовий законопроект 13674 від 21.08.2025.

Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті стане державною спеціалізованою експертною установою з розслідування аварійних подій, що утворюється Кабінетом Міністрів України.

Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті буде виконувати наступні функції:

проводить розслідування аварійних подій на автомобільному (окрім аварійних подій, що стались з військовими транспортними засобами), міському електричному (окрім метрополітену), морському, внутрішньому водному (окрім аварійних подій, що стались з суднами, що плавають під військово-морським прапором України, авіаційному (окрім авіаційних подій з державними повітряними суднами, іноземними державними (військовими) повітряними суднами), залізничному транспорті;

в межах компетенції здійснює класифікацію та веде облік аварійних подій відповідно до порядків розслідування, класифікації та обліку аварійних подій для кожного з видів транспорту;

здійснює аналіз причин виникнення аварійних подій на автомобільному, міському електричному (окрім метрополітену), морському, внутрішньому водному, авіаційному (окрім авіаційних подій з державними повітряними суднами, іноземними державними (військовими) повітряними суднами), залізничному транспорті під час та за результатами проведення розслідування аварійних подій.

Розслідування аварійних подій здійснюється з метою підвищення рівня безпеки на транспорті та запобігання виникненню аварійних подій. незалежно від будь-якого кримінального чи адміністративного провадження.

За результатами розслідування аварійної події не встановлюється вина або відповідальність.

Розслідування аварійної події здійснюється за результатами розслідування аварійної події. Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті складає звіт про розслідування аварійної події, який містить фактичну інформацію, аналіз, висновки, причини аварійної події та за доцільністю рекомендації щодо забезпечення безпеки та запобігання виникненню аварійних подій.

Будь-яка особа, якій стало відомо, про аварійну подію отримає право повідомити про це Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті.

Суб'єкти господарювання, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, власники транспортних засобів, інші особи, визначені порядками розслідування, класифікації та обліку аварійних подій для кожного виду транспорту, будуть зобов'язані негайно, але не пізніше однієї години з моменту виникнення аварійної події, повідомити про аварійну подію Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті, та надавати наявну інформацію і вживати заходів для збереження документів, матеріалів та записів, що стосуються аварійної події.

Після отримання інформації про аварійну подію Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті протягом двадцяти чотирьох годин здійснює її попередню класифікацію та приймає рішення щодо проведення розслідування аварійної події відповідно до порядків розслідування, класифікації та обліку аварійних подій для кожного виду транспорту.

Структура, штатний розпис, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Національного бюро розслідувань аварійних подій на транспорті затверджуються директором Національного бюро розслідувань аварійних подій на транспорті.

Гранична чисельність Національного бюро розслідувань аварійних подій на транспорті визначається Кабінетом Міністрів України.

Директором Національного бюро розслідувань аварійних подій на транспорті та його заступники можуть бути громадяни України не молодші 35 років, які володіють державною мовою, та мають ступінь вищої освіти не нижче магістра в галузі знань транспорту, стаж роботи у сфері транспорту не менше десяти років після здобуття вищої освіти, досвід роботи на керівних посадах в державних органах, установах, організаціях не менше п'яти років, вільно володіє однією з офіційних мов Ради Європи.

Директор Національного бюро розслідувань аварійних подій на транспорті та його заступниками призначається суб'єктом управління строком на п'ять років.

Прийняття працівників на роботу до Національного бюро розслідувань аварійних подій на транспорті без проведення конкурсу забороняється.

Працівники Національного бюро розслідувань аварійних подій на транспорті, які у безпосередньо приймають участь у проведенні розслідування аварійних подій, один раз на два роки проходять обов'язкову перепідготовку або підвищення кваліфікації за спеціальними програмами, у тому числі за кордоном.

Працівники, які відповідно до своїх посадових обов'язків безпосередньо приймають участь у проведенні розслідування аварійних подій, але не мають попереднього досвіду роботи на посадах, пов'язаних з розслідуванням аварійних подій, після призначення на посаду проходять обов'язкове практичне набуття досвіду щодо проведення розслідування в Національному бюро розслідувань аварійних подій на транспорті впродовж одного року.

Працівник, який за підсумками практичного набуття досвіду щодо проведення розслідування та складання підсумкової атестації не відповідає спеціальним вимогами до професійної компетентності, підлягає звільненню з посади до посадових обов'язків якої належить безпосередня участь у проведенні розслідування аварійних подій.

Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті отримає широкі повноваження для розслідування аварій.

Його працівники зможуть безперешкодно заходити на місце події, проводити огляди, фото- та відеофіксацію, вилучати транспорт, речі й документи, опитувати причетних осіб і вимагати медичних обстежень у визначених законом межах.

Бюро матиме право ініціювати експертизи й аутопсії, залучати українських та іноземних фахівців, співпрацювати з міжнародними органами, обмежувати доступ до місця аварії та надавати обов’язкові до розгляду рекомендації щодо запобігання аваріям.

Найбільш дискусійними є норми, якими Бюро наділяється правом безперешкодного доступу на території, вилучення предметів, документів і транспортних засобів, обмеження доступу сторонніх осіб.

При цьому Бюро не є органом досудового розслідування. Запропоновані повноваження фактично дублюють процесуальні дії, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом для слідчих органів.

Проєкт не визначає пріоритетності між «технічним» розслідуванням і кримінальним провадженням, що створює ризик конфлікту повноважень і ускладнення виконання завдань кримінального судочинства.

На сьогоднішній день в Україні відсутній спеціальний закон, який визначає правові засади організації та діяльності постійно діючого незалежного уповноваженого органу з питань розслідування аварійних подій на транспорті, вимоги до осіб, які здійснюють розслідування аварійних подій та також правові основи розслідування аварійних подій на транспорті.

У вересні 2023 року Кабінет Міністрів України вже ухвалив рішення про покладення функцій державної спеціалізованої експертної установи з технічного розслідування подій на транспорті на існуюче Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів, яке було перейменоване в Національне бюро розслідувань на транспорті.

Це рішення було реалізоване в межах урядових повноважень без ухвалення окремого закону.

Автор Тарас Лученко

