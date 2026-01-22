  1. Публикации
В Украине создадут Национальное бюро расследований аварийных событий на транспорте

10:14, 22 января 2026
Сотрудники будущего Бюро смогут беспрепятственно заходить на любые территории и изымать транспорт и документы.
В Украине планируют создать Национальное бюро расследований аварийных событий на транспорте. Об этом свидетельствует правительственный законопроект № 13674 от 21.08.2025.

Национальное бюро расследований аварийных событий на транспорте станет государственной специализированной экспертной учреждением по расследованию аварийных событий, которое образуется Кабинетом Министров Украины.

Национальное бюро расследований аварийных событий на транспорте будет выполнять следующие функции:
проводит расследование аварийных событий на автомобильном (кроме аварийных событий, произошедших с военными транспортными средствами), городском электрическом (кроме метрополитена), морском, внутреннем водном (кроме аварийных событий, произошедших с судами, плавающими под военно-морским флагом Украины), авиационном (кроме авиационных событий с государственными воздушными судами, иностранными государственными (военными) воздушными судами), железнодорожном транспорте;
в пределах компетенции осуществляет классификацию и ведение учета аварийных событий в соответствии с порядками расследования, классификации и учета аварийных событий для каждого вида транспорта;
осуществляет анализ причин возникновения аварийных событий на автомобильном, городском электрическом (кроме метрополитена), морском, внутреннем водном, авиационном (кроме авиационных событий с государственными воздушными судами, иностранными государственными (военными) воздушными судами), железнодорожном транспорте в ходе и по результатам проведения расследования аварийных событий.

Расследование аварийных событий осуществляется с целью повышения уровня безопасности на транспорте и предотвращения возникновения аварийных событий, независимо от любого уголовного или административного производства.
По результатам расследования аварийного события вина или ответственность не устанавливаются.

По результатам расследования аварийного события Национальное бюро расследований аварийных событий на транспорте составляет отчет о расследовании аварийного события, который содержит фактическую информацию, анализ, выводы, причины аварийного события и при необходимости рекомендации по обеспечению безопасности и предотвращению возникновения аварийных событий.

Любое лицо, которому стало известно об аварийном событии, получит право сообщить об этом Национальному бюро расследований аварийных событий на транспорте.

Субъекты хозяйствования, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, владельцы транспортных средств, другие лица, определенные порядками расследования, классификации и учета аварийных событий для каждого вида транспорта, будут обязаны незамедлительно, но не позднее одного часа с момента возникновения аварийного события, сообщить об аварийном событии Национальному бюро расследований аварийных событий на транспорте, а также предоставлять имеющуюся информацию и принимать меры по сохранению документов, материалов и записей, относящихся к аварийному событию.

После получения информации об аварийном событии Национальное бюро расследований аварийных событий на транспорте в течение двадцати четырех часов осуществляет ее предварительную классификацию и принимает решение о проведении расследования аварийного события в соответствии с порядками расследования, классификации и учета аварийных событий для каждого вида транспорта.

Структура, штатное расписание, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников Национального бюро расследований аварийных событий на транспорте утверждаются директором Национального бюро расследований аварийных событий на транспорте.

Предельная численность Национального бюро расследований аварийных событий на транспорте определяется Кабинетом Министров Украины.

Директором Национального бюро расследований аварийных событий на транспорте и его заместителями могут быть граждане Украины не моложе 35 лет, владеющие государственным языком, имеющие степень высшего образования не ниже магистра в области знаний транспорта, стаж работы в сфере транспорта не менее десяти лет после получения высшего образования, опыт работы на руководящих должностях в государственных органах, учреждениях, организациях не менее пяти лет, свободно владеющие одним из официальных языков Совета Европы.

Директор Национального бюро расследований аварийных событий на транспорте и его заместители назначаются субъектом управления сроком на пять лет.

Прием работников на работу в Национальное бюро расследований аварийных событий на транспорте без проведения конкурса запрещается.

Работники Национального бюро расследований аварийных событий на транспорте, которые непосредственно принимают участие в проведении расследования аварийных событий, один раз в два года проходят обязательную переподготовку или повышение квалификации по специальным программам, в том числе за рубежом.

Работники, которые в соответствии со своими должностными обязанностями непосредственно принимают участие в проведении расследования аварийных событий, но не имеют предыдущего опыта работы на должностях, связанных с расследованием аварийных событий, после назначения на должность проходят обязательное практическое приобретение опыта по проведению расследований в Национальном бюро расследований аварийных событий на транспорте в течение одного года.

Работник, который по итогам практического приобретения опыта по проведению расследования и составления итоговой аттестации не соответствует специальным требованиям к профессиональной компетентности, подлежит увольнению с должности, к должностным обязанностям которой относится непосредственное участие в проведении расследования аварийных событий.

Национальное бюро расследований аварийных событий на транспорте получит широкие полномочия для расследования аварий.
Его сотрудники смогут беспрепятственно заходить на место происшествия, проводить осмотры, фото- и видеофиксацию, изымать транспорт, вещи и документы, опрашивать причастных лиц и требовать медицинских обследований в установленных законом пределах.

Бюро будет иметь право инициировать экспертизы и аутопсии, привлекать украинских и иностранных специалистов, сотрудничать с международными органами, ограничивать доступ к месту аварии и предоставлять обязательные к рассмотрению рекомендации по предотвращению аварий.

Наиболее дискуссионными являются нормы, которыми Бюро наделяется правом беспрепятственного доступа на территории, изъятия предметов, документов и транспортных средств, ограничения доступа посторонних лиц.

При этом Бюро не является органом досудебного расследования. Предложенные полномочия фактически дублируют процессуальные действия, предусмотренные Уголовным процессуальным кодексом для следственных органов.

Проект не определяет приоритетности между «техническим» расследованием и уголовным производством, что создает риск конфликта полномочий и усложнения выполнения задач уголовного судопроизводства.

На сегодняшний день в Украине отсутствует специальный закон, который определяет правовые основы организации и деятельности постоянно действующего независимого уполномоченного органа по вопросам расследования аварийных событий на транспорте, требования к лицам, осуществляющим расследование аварийных событий, а также правовые основы расследования аварийных событий на транспорте.

В сентябре 2023 года Кабинет Министров Украины уже принял решение о возложении функций государственной специализированной экспертной учреждения по техническому расследованию событий на транспорте на существующее Национальное бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов, которое было переименовано в Национальное бюро расследований на транспорте.

Это решение было реализовано в пределах правительственных полномочий без принятия отдельного закона.

Автор Тарас Лученко

Верховная Рада Украины ДТП законопроект

