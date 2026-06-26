Транспортные аварии будет расследовать отдельное Национальное бюро: законопроект проверили на соответствие праву ЕС

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рассмотрел законопроект о создании Национального бюро расследований аварийных происшествий на транспорте и пришел к выводу, что он нуждается в доработке.

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Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рассмотрел проект Закона о Национальном бюро расследований аварийных происшествий на транспорте №13674, который определяет правовые основы создания и деятельности постоянно действующего независимого органа по расследованию аварийных происшествий на транспорте, его основные обязанности по проведению расследований, квалификационные требования к директору, а также положения о контроле за деятельностью и подотчётности Бюро, использовании материалов расследований, защите конфиденциальной информации и порядке предоставления информации об аварийных происшествиях.

Согласно заключению Комитета, данный законопроект, как и альтернативный ему проект Закона о Национальном бюро расследований на транспорте (№13674-1), не противоречат Соглашению об ассоциации и международно-правовым обязательствам Украины, однако требуют доработки с учётом положений Директивы (ЕС) 2016/798 и Регламента (ЕС) №996/2010.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Украине планируют создать Национальное бюро расследований аварийных происшествий на транспорте как единый орган, который будет заниматься расследованием инцидентов в различных видах транспорта.

В его полномочия будет входить проведение расследований аварийных происшествий на автомобильном транспорте (за исключением случаев с военными транспортными средствами), городском электрическом транспорте (кроме метрополитена), морском и внутреннем водном транспорте (за исключением инцидентов с судами под военно-морским флагом Украины), а также в авиационной сфере (кроме происшествий с участием государственных и иностранных военных воздушных судов) и на железнодорожном транспорте.

Бюро также будет осуществлять классификацию и учёт аварийных происшествий в соответствии с утверждёнными порядками расследования для каждого вида транспорта, а также проводить анализ причин их возникновения в ходе расследований и по их результатам.

Руководителем Национального бюро и его заместителями смогут быть граждане Украины в возрасте от 35 лет, владеющие государственным языком, имеющие степень магистра в сфере транспорта, не менее 10 лет профессионального стажа в отрасли и не менее 5 лет опыта работы на руководящих должностях в государственных органах, учреждениях или организациях. Также обязательным является свободное владение одним из официальных языков Совета Европы.

Приём на работу в Национальное бюро будет осуществляться исключительно на конкурсной основе — трудоустройство без конкурсного отбора будет запрещено.

Сотрудники, которые будут непосредственно участвовать в расследовании аварийных происшествий, будут проходить обязательную переподготовку или повышение квалификации каждые два года, в том числе за рубежом.

Отдельно предусмотрено, что сотрудники без предварительного опыта работы в сфере расследования аварий после назначения на должность будут проходить обязательную стажировку и приобретение практического опыта в Национальном бюро в течение одного года.

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