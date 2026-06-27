Київщину накриє аномальна спека: прогнозують до +38 градусів

На наступному тижні на Київщині очікується сильна спека.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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Український гідрометцентр попередив жителів Київщини про аномальну спеку.

«Внаслідок поширення жаркого повітря 29-30 червня очікується сильна спека. Максимальна температура вдень становитиме 35-38°», - йдеться у заяві.

У гідрометцентрі підкреслили, що сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств, залізничного та автомобільного транспорту, негативно впливатиме на життєдіяльність населення.

У КМДА нагадали містянам, як легше пережити спеку:

▪️ уникайте тривалого перебування надворі в години активного сонця – з 12:00 до 16:00, краще в цей період перебувати у приміщенні;

▪️ уранці та вночі провітрюйте помешкання, а протягом дня вікна краще затемнити;

▪️ віддавайте перевагу одягу з натуральних легких і світлих тканин, оскільки синтетика погано пропускає повітря;

▪️ старайтеся максимально прикривати тіло вбранням, щоб захистити шкіру від сонячних опіків, та наносьте сонцезахисні засоби;

▪️ одягайте головний убір, щоб уникнути сонячного удару, також носіть сонцезахисні окуляри;

▪️ пийте багато води, прохолодних напоїв, відмовтеся від алкоголю, адже він сприяє швидкому зневодненню організму;

▪️ віддавайте перевагу овочам, фруктам, зелені та менше вживайте жирної їжі, смажених і копчених продуктів;

▪️ часто робіть водні процедури і приймайте душ кімнатної температури. Це забезпечить саморегуляцію температури тіла.

У спекотний період не бажані інтенсивні фізичні навантаження і тренування.

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