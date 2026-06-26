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Судді КСУ за участі представників Ради Європи обговорили виконання рішень ЄСПЛ

16:31, 26 червня 2026
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КСУ, попри роботу в умовах мінімального складу, необхідного для кворуму, та високого інституційного навантаження, продовжує виконувати свою конституційну місію щодо захисту прав і свобод людини і громадянина.
Судді КСУ за участі представників Ради Європи обговорили виконання рішень ЄСПЛ
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В Конституційному Суді України відбулася зустріч виконувача обов’язків Голови КСУ Олександра Петришина та суддів Суду з представниками Ради Європи на чолі з директоркою Директорату з прав людини Генерального директорату з прав людини та верховенства права Клер Овей. Участь у заході також взяли представники Департаменту з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини та проєкту Ради Європи.

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Вітаючи гостей, Олександр Петришин подякував Раді Європи за послідовну підтримку України у складних умовах воєнного часу. Він зазначив, що для Конституційного Суду України особливо цінним є професійний діалог з інституціями Ради Європи, які безпосередньо працюють над питаннями виконання рішень Європейського суду з прав людини, адже ефективне виконання таких рішень є одним із ключових показників реального функціонування системи захисту прав людини.

У свою чергу Клер Овей відзначила зусилля та прогрес України у сфері реформ, пов’язаних із виконанням рішень Європейського суду з прав людини, а також важливість подальшої взаємодії між українськими інституціями та Радою Європи у цьому напрямі.

Під час зустрічі було наголошено, що Конституційний Суд України, попри роботу в умовах мінімального складу, необхідного для кворуму, та високого інституційного навантаження, продовжує виконувати свою конституційну місію щодо захисту прав і свобод людини і громадянина. Свідченням цього є, зокрема, ухвалення Судом двох рішень протягом цього тижня.

Судді Конституційного Суду України зазначили, що Суд продовжує розгляд справ, які стосуються соціальних прав, доступу до правосуддя, виконання судових рішень, а також захисту прав військовослужбовців, ветеранів війни та осіб, які постраждали внаслідок війни.

У межах обговорення також було підкреслено, що досвід України як держави–члена Ради Європи, зокрема у сфері виконання рішень ЄСПЛ та впровадження європейських стандартів захисту прав людини, має важливе значення на шляху України до членства в Європейському Союзі.

Сторони подякували одна одній за співпрацю та експертну підтримку, відзначивши готовність до подальшого розвитку інституційного партнерства та реалізації спільних ініціатив.

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КСУ ЄСПЛ Рада Європи

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