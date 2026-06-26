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Донька через суд домоглася виплати майже 245 тисяч гривень пенсії, яку батько не встиг отримати за життя

17:51, 26 червня 2026
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Спадкоємиці довелося судитися з Пенсійним фондом, щоб отримати належні кошти.
Донька через суд домоглася виплати майже 245 тисяч гривень пенсії, яку батько не встиг отримати за життя
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Одеський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким із Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області на користь спадкоємиці стягнуто 244 969,87 грн пенсії, нарахованої її померлому батькові на виконання рішення суду, але не виплаченої за його життя. Апеляційну скаргу Пенсійного фонду суд залишив без задоволення.

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Обставини справи

У 2022 році Одеський окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову Пенсійного фонду у перерахунку пенсії чоловікові та зобов'язав провести її перерахунок і виплату з 1 квітня 2019 року на підставі оновленої довідки про розмір грошового забезпечення. На виконання цього рішення Пенсійний фонд визначив суму доплати у розмірі 244 969,87 грн, однак за життя пенсіонера вона виплачена не була.

Після смерті чоловіка його донька прийняла спадщину. Відповідно до заповіту вона була спадкоємицею всього майна спадкодавця, а матеріали спадкової справи не містили відомостей про інших осіб, які заявили про прийняття спадщини. Позивачка звернулася до суду з вимогою стягнути з Пенсійного фонду суму нарахованої, але невиплаченої пенсії. Її розмір підтверджувався також відповіддю самого Пенсійного фонду.

Приморський районний суд Одеси частково задовольнив позов. Суд відмовив у вимозі про визнання права власності на ці кошти, зазначивши, що належним способом захисту в цьому випадку є саме їх стягнення з Пенсійного фонду, та присудив до виплати 244 969,87 грн.

Що стверджував Пенсійний фонд

В апеляційній скарзі Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області зазначало, що суд першої інстанції неправильно застосував норми матеріального права та не врахував правову позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 28 листопада 2023 року у справі №420/244/20.

На думку Пенсійного фонду, у разі переходу належних померлому виплат до спадкоємців такі правовідносини не є спадковими, а тому не допускають правонаступництва та застосування норм спадкового права.

Чому апеляційний суд відхилив ці доводи

Колегія суддів наголосила, що законодавство передбачає спеціальний порядок виплати недоотриманої пенсії після смерті пенсіонера. Якщо члени сім'ї, які мають право на таку виплату, не звернулися за її отриманням протягом шести місяців з дня відкриття спадщини, така сума входить до складу спадщини.

Суд зазначив, що Пенсійний фонд не довів наявності членів сім'ї, які звернулися за виплатою недоотриманої пенсії у встановлений законом шестимісячний строк. За таких обставин суд дійшов висновку, що спірна сума увійшла до складу спадщини.

Апеляційний суд окремо звернув увагу, що правова позиція Верховного Суду у справі №420/244/20, на яку посилався Пенсійний фонд, не підлягає застосуванню у цьому спорі. Та справа стосувалася питання заміни сторони у виконавчому провадженні в адміністративній справі, тоді як у цьому випадку предметом розгляду були цивільні спадкові правовідносини щодо стягнення вже нарахованої, але не виплаченої пенсії.

Натомість колегія суддів застосувала усталену практику Великої Палати Верховного Суду та Касаційного цивільного суду, відповідно до якої нарахована, але не виплачена за життя пенсіонера сума пенсії може бути об'єктом спадкових правовідносин, а спори щодо її стягнення розглядаються за правилами цивільного судочинства.

Висновок суду

Одеський апеляційний суд дійшов висновку в справі 522/20664/25-е, що суд першої інстанції правильно визначив характер спірних правовідносин, застосував норми цивільного законодавства та спеціальних пенсійних законів і обґрунтовано стягнув із Пенсійного фонду 244 969,87 грн недоотриманої пенсії на користь спадкоємиці.

У результаті апеляційну скаргу Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області залишено без задоволення, а рішення Приморського районного суду Одеси — без змін.

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