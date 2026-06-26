У Києві організована група у складі посадовців «Київзеленбуду» розікрала 3 млн грн на ремонтах парків

Мова йде про парки «Нивки», «Орлятко», «Радунка», «Юність».

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У Києві на ремонтах чотирьох парків розікрали близько 3 млн гривень. Як повідомили у Київській міській прокуратурі, було викрито організовану групу у складі посадовців КО «Київзеленбуд».

За процесуального керівництва прокуратури Києва семи учасникам корупційної схеми повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними грошима.

Як зазначили у прокуратурі, у 2024 році комунальне об’єднання «Київзеленбуд» підписало з приватним товариством договори на ремонт столичних парків «Нивки», «Орлятко», «Радунка», «Юність».

За версією слідства, підозрювані, попередньо домовившись, вносили до кошторисної документації завищену вартість будівельних матеріалів. Зокрема завищували ціну на бетонні суміші, армувальні сітки, кабелі живлення, плитку. Проведені експертизи встановили, що внаслідок цього за чотирма договорами комунальне об’єднання переплатило за ремонти парків та скверів понад 3 млн грн.

Про підозри у заволодінні бюджетними грошима у складі організованої групи повідомлено семи особам:

фактичному власнику приватного товариства, що постачало будівельні матеріали та виконувало роботи на території парків, який виступав організатором корупційної схеми;

колишньому заступнику генерального директора КО «Київзеленбуд», який забезпечив розробку кошторисної документації за завищеними цінами, якого слідство вважає співорганізатором схеми;

заступнику начальника управління КО «Київзеленбуд»

провідному фахівцю відділу кошторисної роботи КО «Київзеленбуд»,

трьом працівники товариства-підрядника, що виконувало роботи.

Їхні дії кваліфіковали за ч.5 ст. 191 КК України.

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