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У Брюсселі готують нове рішення для українців за кордоном, а уряд розвиває інструменти для їхнього повернення додому

13:31, 26 червня 2026
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Європейська комісія готує пропозицію щодо продовження тимчасового захисту для українців у країнах ЄС.
У Брюсселі готують нове рішення для українців за кордоном, а уряд розвиває інструменти для їхнього повернення додому
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Заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Ілона Гавронська наголосила, що українці за кордоном є невід’ємною частиною суспільства, а державна політика має бути спрямована на підтримку зв’язку з ними та створення умов для добровільного повернення.

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Спеціальна представниця ЄС Ілва Йоганссон підкреслила, що українці в Європі відіграють важливу роль у розвитку країн перебування та є «людським мостом» між Україною та ЄС. За її словами, українці не лише отримувачі допомоги, а й люди, які роблять значний внесок у розвиток країн перебування. Ілва Йоганссон також повідомила, що Європейська комісія готує пропозицію щодо продовження тимчасового захисту для українців у країнах ЄС. За її словами, це важливий крок, який допоможе українцям уникнути невизначеності та забезпечить їм стабільну правову основу для перебування в європейських країнах, доки триває війна.

Ілона Гавронська підкреслила, що держава розвиває практичні інструменти, які мають допомогти людям ухвалити поінформовані рішення, зокрема щодо повернення в Україну. Одним із таких інструментів є цифрова платформа «Додому», яка буде представлена в межах URC 2026.

У свою чергу заступник Міністра Анатолій Комірний приділив окрему увагу механізмам залучення міжнародної підтримки для соціального відновлення. У цьому контексті він розповів про оновлений Мінсоцполітики механізм — Рахунок гуманітарного реагування і стійкості.

За його словами, мета проста: створити практичний механізм, який поєднує гуманітарне реагування з довгостроковою розбудовою систем.

У Мінсоцполітики пояснюють, що протягом багатьох років гуманітарна допомога та державні системи часто функціонували паралельно.

«У надзвичайних ситуаціях це було цілком зрозуміло, адже швидкість мала першочергове значення. Однак з часом паралельні системи створюють проблеми. Вони збільшують адміністративні витрати, фрагментують дані, ускладнюють координацію та іноді заважають розробці стійких рішень», - пояснив Комірний.

Відтак, було прийнято рішення оновити цей інструмент. Тепер він одночасно має відповідати цілям екстреного реагування та сталого соціального відновлення.

Раніше ми розповідали, що 6–9 мільйонів українців можуть «зникнути» для держави: як Україна шукає спосіб повернення людей додому.

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Київ Україна Мінсоцполітики війна прикордонники кордон

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