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Володимир Зеленський ввів нові санкції проти колаборантів та компаній, що працюють на російський ВПК

16:43, 26 червня 2026
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Новий пакет санкцій охопив виробників озброєння для РФ, колаборантів і осіб, причетних до незаконного вивезення українських дітей до Росії.
Володимир Зеленський ввів нові санкції проти колаборантів та компаній, що працюють на російський ВПК
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Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо продовження санкцій проти субʼєктів, які обслуговують російський ВПК, та запровадження санкцій щодо зрадників-колаборантів.

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Перше рішення стосується продовження санкцій проти компаній та їхніх засновників, які виробляють і модернізують російську вогнепальну зброю, створюють дрони та системи обміну даними для окупантів, здійснюють метеорологічне й інформаційно-технічне забезпечення російської авіації.

Другий санкційний пакет містить 67 фізичних та одну юридичну особу, які підтримують збройну агресію Росії та служать РФ на тимчасово окупованих територіях.

Серед них – так звані міністри, депутати, судді. Зокрема, директорка дитячого садка Раїса Прилипко, яка допомагала викрадати й незаконно переміщувати дітей із тимчасово окупованих територій Донеччини до Росії. Також – керівник агрофірми «МИР» Іван Доценко, що закликав представників бізнесу та аграріїв Херсонщини служити ворогу, і підприємство «Союзметалсервіс», яке забезпечує роботу незаконно захоплених окупантами металургійних, коксохімічних та вугільних підприємств Донеччини й Луганщини.

«Кожен, хто допомагає Росії вести війну проти України – на полі бою, в кабінетах окупаційних адміністрацій чи в інформаційному просторі, – повинен бути готовим до нових санкцій. Санкційний тиск на таких осіб лише зростатиме як в Україні, так і в інших країнах світу», – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Усю відповідну інформацію Україна передасть партнерам для подальшої роботи над синхронізацією санкцій у міжнародних юрисдикціях.

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