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Владимир Зеленский ввел новые санкции против коллаборантов и компаний, работающих на российский ВПК

16:43, 26 июня 2026
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Новый пакет санкций охватил производителей вооружения для РФ, коллаборантов и лиц, причастных к незаконному вывозу украинских детей в Россию.
Владимир Зеленский ввел новые санкции против коллаборантов и компаний, работающих на российский ВПК
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Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о продлении санкций против субъектов, обслуживающих российский ВПК, а также о введении санкций в отношении предателей-коллаборационистов.

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Первое решение касается продления санкций против компаний и их учредителей, которые производят и модернизируют российское огнестрельное оружие, создают дроны и системы обмена данными для оккупантов, осуществляют метеорологическое и информационно-техническое обеспечение российской авиации.

Второй санкционный пакет включает 67 физических и одно юридическое лицо, которые поддерживают вооруженную агрессию России и служат РФ на временно оккупированных территориях.

Среди них — так называемые министры, депутаты, судьи. В частности, директор детского сада Раиса Прилипко, которая помогала похищать и незаконно перемещать детей с временно оккупированных территорий Донецкой области в Россию. Также — руководитель агрофирмы «МИР» Иван Доценко, призывавший представителей бизнеса и аграриев Херсонской области служить врагу, и предприятие «Союзметаллсервис», которое обеспечивает работу незаконно захваченных оккупантами металлургических, коксохимических и угольных предприятий Донецкой и Луганской областей.

«Каждый, кто помогает России вести войну против Украины — на поле боя, в кабинетах оккупационных администраций или в информационном пространстве, — должен быть готов к новым санкциям. Санкционное давление на таких лиц будет только усиливаться как в Украине, так и в других странах мира», — отметил советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Всю соответствующую информацию Украина передаст партнерам для дальнейшей работы по синхронизации санкций в международных юрисдикциях.

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