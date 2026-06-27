Может ли ТЦК обжаловать решение о самостоятельном воспитании детей, которое стало основанием для отсрочки

Отец получил отсрочку от мобилизации после решения суда о самостоятельном воспитании детей, однако апелляционный суд отменил это решение.

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Черновицкий апелляционный суд отменил решение об установлении факта самостоятельного воспитания детей отцом и направил дело на новое рассмотрение.

Суд пришел к выводу, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки имеет право обжаловать такие решения, если они непосредственно влияют на вопрос предоставления отсрочки от мобилизации.

Кроме того, апелляционный суд обратил внимание на необходимость выяснения цели обращения заявителя и оценки всех обстоятельств дела.

Обстоятельства дела

В июне 2024 года отец двоих несовершеннолетних детей обратился в суд с заявлением об установлении факта того, что он самостоятельно воспитывает и содержит сына и дочь. Он указывал, что после прекращения семейных отношений дети проживают вместе с ним, находятся на его полном содержании, а установление такого юридического факта необходимо для оформления государственной помощи на детей, которых воспитывает один из родителей.

Первомайский районный суд Черновцов удовлетворил заявление и установил факт самостоятельного воспитания и содержания детей отцом.

Как следует из материалов дела, после вступления решения в законную силу заявитель обратился в ТЦК и СП с заявлением о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации и получил ее на основании данного судебного решения в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». После этого территориальный центр комплектования и социальной поддержки, который не был привлечен к участию в деле, подал апелляционную жалобу.

Позиция апелляционного суда

Апелляционный суд прежде всего рассмотрел вопрос, имел ли ТЦК право обжаловать решение, принятое без его участия.

Коллегия судей отметила, что хотя территориальный центр комплектования не был участником дела, решение районного суда непосредственно повлияло на его права и обязанности как органа, который решает вопрос о предоставлении отсрочки от призыва. Именно поэтому ТЦК имеет право на апелляционное обжалование такого решения.

Суд обратил внимание, что установление факта самостоятельного воспитания ребенка сегодня может быть юридическим основанием для получения отсрочки от мобилизации либо увольнения с военной службы. Поэтому такие дела выходят за рамки исключительно частных семейных правоотношений и могут затрагивать интересы государства в сфере мобилизации.

Апелляционный суд также сослался на практику Верховного Суда, согласно которой частноправовые механизмы не должны использоваться для создания юридических оснований, направленных на неисполнение публичных обязанностей либо создание преюдициальных решений для публично-правовых отношений. Вместе с тем апелляционный суд не давал окончательной оценки поведению заявителя, а указал, что при новом рассмотрении необходимо выяснить цель обращения в суд и оценить все обстоятельства дела.

Почему решение суда первой инстанции отменили

После того как апелляционный суд признал, что ТЦК имеет право на апелляционное обжалование, он установил, что решение суда первой инстанции принято с нарушением правил территориальной подсудности. В соответствии со статьей 378 ГПК такое нарушение является безусловным основанием для отмены решения и направления дела на новое рассмотрение по надлежащей подсудности.

Заявитель подал заявление в суд по месту своего фактического проживания, ссылаясь на договор аренды жилья. Однако ГПК предусматривает, что заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение, подаются по зарегистрированному месту жительства лица.

Из материалов дела № 725/5079/24 следовало, что зарегистрированное место жительства заявителя находилось на территории, подсудной Шевченковскому районному суду Черновцов, а не Первомайскому районному суду.

Апелляционный суд подчеркнул, что именно зарегистрированное место жительства либо зарегистрированное место пребывания имеет значение для определения территориальной подсудности, тогда как само по себе фактическое проживание без соответствующей регистрации не может определять компетентный суд.

На что обратили внимание при новом рассмотрении

Апелляционный суд также обратил внимание, что при новом рассмотрении необходимо проверить, не существует ли между родителями спора относительно участия в воспитании детей.

Если такой спор будет установлен, это может стать основанием для оставления заявления без рассмотрения в порядке особого производства. Кроме того, суду предстоит оценить цель обращения заявителя с заявлением об установлении юридического факта и проверить иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Что решил суд

Черновицкий апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу ТЦК и СП, отменил решение Первомайского районного суда Черновцов и направил гражданское дело на новое рассмотрение по установленной законом территориальной подсудности в Шевченковский районный суд Черновцов. Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд в течение 30 дней.

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