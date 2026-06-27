Чи може ТЦК оскаржувати рішення про самостійне виховання дітей, яке стало підставою для відстрочки

Батько отримав відстрочку від мобілізації після рішення суду про самостійне виховання дітей, однак апеляційний суд скасував це рішення.

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Чернівецький апеляційний суд скасував рішення про встановлення факту самостійного виховання дітей батьком та направив справу на новий розгляд.

Суд дійшов висновку, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки має право оскаржувати такі рішення, якщо вони безпосередньо впливають на питання надання відстрочки від мобілізації.

Крім того, апеляційний суд звернув увагу на необхідність з'ясування мети звернення заявника та оцінки всіх обставин справи.

Обставини справи

У червні 2024 року батько двох неповнолітніх дітей звернувся до суду із заявою про встановлення факту, що він самостійно виховує та утримує сина і доньку. Він зазначав, що після припинення сімейних відносин діти проживають разом із ним, перебувають на його повному утриманні, а встановлення такого юридичного факту необхідне для оформлення державної допомоги на дітей, яких виховує один із батьків.

Першотравневий районний суд Чернівців заяву задовольнив та встановив факт самостійного виховання і утримання дітей батьком.

Як випливає з матеріалів справи, після набрання рішенням законної сили заявник звернувся до ТЦК та СП із заявою про надання відстрочки від призову під час мобілізації та отримав її на підставі цього судового рішення відповідно до пункту 4 частини першої статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Після цього територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, який не був залучений до участі у справі, подав апеляційну скаргу.

Позиція апеляційного суду

Апеляційний суд насамперед розглянув питання, чи мав ТЦК право оскаржувати рішення, ухвалене без його участі.

Колегія суддів зазначила, що хоча територіальний центр комплектування не був учасником справи, рішення районного суду безпосередньо вплинуло на його права та обов'язки як органу, який вирішує питання про надання відстрочки від призову. Саме тому ТЦК має право на апеляційне оскарження такого рішення.

Суд звернув увагу, що встановлення факту самостійного виховання дитини сьогодні може бути юридичною підставою для отримання відстрочки від мобілізації або звільнення з військової служби. Тому такі справи виходять за межі виключно приватних сімейних правовідносин і можуть зачіпати інтереси держави у сфері мобілізації.

Апеляційний суд також послався на практику Верховного Суду, відповідно до якої приватно-правові механізми не повинні використовуватися для створення юридичних підстав, спрямованих на невиконання публічних обов'язків або створення преюдиційних рішень для публічно-правових відносин. Водночас апеляційний суд не давав остаточної оцінки поведінці заявника, а вказав, що під час нового розгляду необхідно з'ясувати мету звернення до суду та оцінити всі обставини справи.

Чому рішення першої інстанції скасували

Після того як апеляційний суд визнав, що ТЦК має право на апеляційне оскарження, він встановив, що рішення суду першої інстанції ухвалено з порушенням правил територіальної підсудності. Відповідно до статті 378 ЦПК таке порушення є безумовною підставою для скасування рішення та направлення справи на новий розгляд за належною підсудністю.

Заявник подав заяву до суду за місцем свого фактичного проживання, посилаючись на договір оренди житла. Проте ЦПК передбачає, що заяви про встановлення фактів, які мають юридичне значення, подаються за зареєстрованим місцем проживання особи.

Із матеріалів справи 725/5079/24 випливало, що зареєстроване місце проживання заявника знаходилося на території, підсудній Шевченківському районному суду Чернівців, а не Першотравневому районному суду.

Апеляційний суд наголосив, що саме зареєстроване місце проживання або зареєстроване місце перебування має значення для визначення територіальної підсудності, тоді як саме по собі фактичне проживання без відповідної реєстрації не може визначати компетентний суд.

На що звернули увагу під час нового розгляду

Апеляційний суд також звернув увагу, що під час нового розгляду необхідно перевірити, чи не існує між батьками спору щодо участі у вихованні дітей.

Якщо такий спір буде встановлено, це може бути підставою для залишення заяви без розгляду в порядку окремого провадження. Крім того, суду належить оцінити мету звернення заявника із заявою про встановлення юридичного факту та перевірити інші обставини, які мають значення для правильного вирішення справи.

Що вирішив суд

Чернівецький апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу ТЦК та СП, скасував рішення Першотравневого районного суду Чернівців і направив цивільну справу на новий розгляд за встановленою законом територіальною підсудністю до Шевченківського районного суду Чернівців. Постанова набрала законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом 30 днів.

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