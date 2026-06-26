Подання звітності до ДПС: що робити, якщо граничний строк припадає на вихідний

У ДПС нагадали роботодавцям правила подання звіту про внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю та пояснили, що відбувається, якщо останній день подання припадає на вихідний.

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Роботодавці, які є платниками внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю, повинні дотримуватися встановлених законодавством строків подання звітності та сплати відповідних платежів. Водночас у багатьох виникає запитання, як діяти, якщо останній день подання звіту припадає на вихідний або святковий день.

У Податковій службі роз'яснили, що відповідно до статті 18-2 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (у редакції Закону №4219-ІХ від 15 січня 2025 року) роботодавці, які є платниками внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю, зобов'язані складати звіти про нарахування, обчислення та сплату такого внеску.

Форма звіту визначається відповідно до статті 46 Податкового кодексу України. Подати його необхідно протягом 40 календарних днів після завершення звітного кварталу до податкового органу. Сплатити внесок потрібно протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання звіту.

Зазначається, що згідно з пунктом 49.20 Податкового кодексу України, якщо останній день подання податкової декларації або іншої звітності припадає на вихідний чи святковий день, кінцевим строком вважається наступний за ним операційний (банківський) день.

Оскільки порядок подання звіту про нарахування, обчислення та сплату внеску регулюється нормами Податкового кодексу, це правило поширюється і на таку звітність. Тобто якщо гранична дата подання звіту припадає на вихідний або святковий день, його можна подати в найближчий наступний операційний (банківський) день без порушення встановленого строку.

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