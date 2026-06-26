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Кіберзахист стане частиною державної охорони: які зміни готують для захисту перших осіб

16:13, 26 червня 2026
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Державну охорону планують адаптувати до сучасних загроз, доповнивши фізичний захист кібербезпекою.
Кіберзахист стане частиною державної охорони: які зміни готують для захисту перших осіб
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Захист найвищого військово-політичного керівництва держави сьогодні охоплює не лише фізичну безпеку, а й протидію кіберзагрозам. В умовах війни критично важливо убезпечити службову інформацію, урядовий зв’язок, електронні пристрої та інші об’єкти, від яких залежить безперервність роботи державних інституцій. В Україні готують законодавчі зміни, які мають посилити кіберзахист осіб, що перебувають під державною охороною, а також визначити повноваження державних органів у цій сфері.

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Законопроєкт має створити комплексну систему кіберзахисту

У Верховній Раді готують законодавчі зміни, спрямовані на посилення кіберзахисту осіб, які перебувають під державною охороною.

Ініціатива передбачає формування комплексної системи захисту, яка охоплюватиме не лише інформацію, а й засоби урядового зв’язку, електронні пристрої, транспортні засоби та інші об’єкти, що можуть стати мішенню кібератак. Також пропонується визначити повноваження державних органів у сфері забезпечення такого захисту.

Україна бере за основу практику США та країн НАТО

У Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки наголошують, що комплексний підхід до захисту керівництва держави вже давно застосовують провідні спецслужби світу. Зокрема, Секретна служба США та спеціалізовані служби безпеки держав-членів НАТО забезпечують охорону перших осіб не лише у фізичному вимірі, а й у кіберпросторі.

Захист від кібератак називають складовою національної безпеки

Для України, яка понад десять років перебуває в умовах війни, впровадження таких механізмів називають критично необхідним. Захист вищого військово-політичного керівництва від сучасних кіберзагроз розглядається як невід'ємна складова національної безпеки та безперервності державного управління.

Автори ініціативи наголошують, що державна охорона має відповідати сучасним викликам і поєднувати фізичний, інформаційний та кібернетичний захист. На їхню думку, це питання стосується не лише безпеки окремих посадових осіб, а й стійкості держави в умовах сучасної війни.

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Верховна Рада України законопроект Україна Парламент

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