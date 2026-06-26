Киберзащита станет частью государственной охраны: какие изменения готовят для защиты первых лиц

Государственную охрану планируют адаптировать к современным угрозам, дополнив физическую защиту кибербезопасностью.

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Защита высшего военно-политического руководства государства сегодня охватывает не только физическую безопасность, но и противодействие киберугрозам. В условиях войны критически важно обеспечить защиту служебной информации, правительственной связи, электронных устройств и других объектов, от которых зависит бесперебойная работа государственных институтов. В Украине готовят законодательные изменения, которые должны усилить киберзащиту лиц, находящихся под государственной охраной, а также определить полномочия государственных органов в этой сфере.

Законопроект должен создать комплексную систему киберзащиты

В Верховной Раде готовят законодательные изменения, направленные на усиление киберзащиты лиц, находящихся под государственной охраной.

Инициатива предусматривает формирование комплексной системы защиты, которая будет охватывать не только информацию, но и средства правительственной связи, электронные устройства, транспортные средства и другие объекты, которые могут стать целью кибератак. Также предлагается определить полномочия государственных органов в сфере обеспечения такой защиты.

Украина берет за основу практику США и стран НАТО

В Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки подчеркивают, что комплексный подход к защите руководства государства уже давно применяется ведущими спецслужбами мира. В частности, Секретная служба США и специализированные службы безопасности государств — членов НАТО обеспечивают охрану первых лиц не только в физическом измерении, но и в киберпространстве.

Защиту от кибератак называют составляющей национальной безопасности

Для Украины, которая уже более десяти лет находится в условиях войны, внедрение таких механизмов называют критически необходимым. Защита высшего военно-политического руководства от современных киберугроз рассматривается как неотъемлемая составляющая национальной безопасности и непрерывности государственного управления.

Авторы инициативы подчеркивают, что государственная охрана должна соответствовать современным вызовам и объединять физическую, информационную и кибернетическую защиту. По их мнению, этот вопрос касается не только безопасности отдельных должностных лиц, но и устойчивости государства в условиях современной войны.

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